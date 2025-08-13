УКР
Новини Просування ворога до Дніпропетровщини
1 125 8

Росіяни намагаються зайти і закріпитися в Дніпропетровській області, - ОСУВ "Дніпро"

Ситуація на Дніпропетровщині

На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються зайти і закріпитися в Дніпропетровській області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

"На Новопавлівському (напрямку - ред.) спроби росіян зайти і закріпитися в Дніпропетровській області досі присутні, і там теж не дуже все просто, на жаль", - розповів речник.

За його словами, на цьому напрямку російські окупанти також застосовують тактику малих піхотних груп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ, - DeepState

"Це ефективніше. Великими групами валити немає сенсу, а тактика швидких пересувань не дуже ефективною виявилася, коли вони (росіяни - ред.) використовували легку техніку. Зараз літо, зеленки багато, ось піхота і йде", - пояснив Трегубов.

Ще не все втрачено. Самий Верговний гавнокомандувач не втратить шанс простати і це.
показати весь коментар
13.08.2025 17:44 Відповісти
Ну тоді вже скоро "референдум" і новий суб'єкт рф.
показати весь коментар
13.08.2025 18:03 Відповісти
Кто вас бл*дей тянул переименовывать Хортицу в Днипро.
показати весь коментар
13.08.2025 18:04 Відповісти
 
 