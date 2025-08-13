Росіяни намагаються зайти і закріпитися в Дніпропетровській області, - ОСУВ "Дніпро"
На Новопавлівському напрямку російські війська намагаються зайти і закріпитися в Дніпропетровській області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.
"На Новопавлівському (напрямку - ред.) спроби росіян зайти і закріпитися в Дніпропетровській області досі присутні, і там теж не дуже все просто, на жаль", - розповів речник.
За його словами, на цьому напрямку російські окупанти також застосовують тактику малих піхотних груп.
"Це ефективніше. Великими групами валити немає сенсу, а тактика швидких пересувань не дуже ефективною виявилася, коли вони (росіяни - ред.) використовували легку техніку. Зараз літо, зеленки багато, ось піхота і йде", - пояснив Трегубов.
