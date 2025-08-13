РУС
Новости Территориальные уступки
1 566 28

Зеленский: Моя позиция относительно территориальных вопросов не изменилась

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно присутствия Украины на Донбассе не изменилась после встречи в Берлине.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у президента, изменилась ли его позиция относительно возможного вывода украинских войск с территории Донецкой области после сегодняшних переговоров.

"А относительно моей позиции, она не изменилась, потому что она имеет фундамент - Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - заявил глава государства.

Он рассказал, что во время встречи в Берлине обсуждались вопросы территорий.

"Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, не учитывая наше государство, наш народ, волю государства, волю нашего народа и Конституцию Украины", - добавил Зеленский.

Читайте также: Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных РФ территорий не рассматривается, - Мерц

Автор: 

Зеленский Владимир (21549) территориальная целостность (259)
Топ комментарии
+7
Територіальне питання України - виключна компетенція Народу України
спосіб - референдум, результати якого підлягають завтердженню (або ж ні) у Конституції України шляхом голосування депутатів ВР України
інших способів немає
подаруйте блазню Конституцію
показать весь комментарий
13.08.2025 18:19 Ответить
+4
Зеленский не может распоряжаться Украинскими территориями. Согласно конституции - землями распоряжается народ Украины. И никто не может ничего делить - ни Трамп, ни путин, ни даже Зеленский, а тем более его каденция закончилась уже. Он исполняющий обязанности до организации выборов.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:47 Ответить
+3
Если бы этот куеграй хоть раз прочитал Конституцию, то он бы понял, что она НИКОГДА не изменится в ущерб территориальной целостности Украины.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:20 Ответить
Це він напевно про це:
"В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показать весь комментарий
13.08.2025 18:58 Ответить
оце його "на нашу державу, на наш народ" трохи дивне

у Зе шо глисти завелися?

чи то звичайна манія величі?
показать весь комментарий
13.08.2025 18:27 Ответить
манія величі. це хвороба.
показать весь комментарий
13.08.2025 20:06 Ответить
Сподіваюся, як у попередніх кермових Крим без жодного пострілу вже не буде.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:20 Ответить
Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася.

Забирайте що завгодно, тільки дайте мені з награбованим куди-небудь ує🤬ти з України.
Як стояв раком так і продовжує стояти.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:25 Ответить
Надеюсь что так и будет, правда тут некоторые уже решили, что с Донецкой области придется ПОЛЮББОМУ уйти и что все уже решено за нас
показать весь комментарий
13.08.2025 18:27 Ответить
Чим більше він обіцяє і переконує, тим більше я йому НЕ ВІРЮ та НЕРВУЮ!!!
показать весь комментарий
13.08.2025 18:29 Ответить
Вспомнило за конституцію , а там завгоспа нема , менеджерів нема , надра Українців , два громадянства нема ,земля народу України , 5 років президенства а не тупо захватило владу.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:32 Ответить
Я думаю, Вова Зеленский согласится на оккупацию (заморозку на линии огня, что, в принципе, одно и то же), но будет размахивать юридическим непризнанием. Таким образом, формально у него получится и съесть, и сесть.
показать весь комментарий
13.08.2025 18:48 Ответить
Можливо. Але виведення Української Армії з Донбасу не буде (вже офіційно оприлюднили заяву).
показать весь комментарий
13.08.2025 18:56 Ответить
И вот та ситуация, которая образуется, будет называться территориальной целостностью?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:05 Ответить
Ні, не буде.

Мабуть буде назва на зразок "окуповані території України".
показать весь комментарий
13.08.2025 19:09 Ответить
А-а-а. Ну, так это ж совсем другое дело
показать весь комментарий
13.08.2025 19:16 Ответить
Так вона вже знята з паузи?
показать весь комментарий
13.08.2025 18:57 Ответить
О, в цього лайна і позиція є
показать весь комментарий
13.08.2025 19:09 Ответить
позиція "коханки" дєрьмака одна -"с любой старани в любом калічєствє"
показать весь комментарий
13.08.2025 19:38 Ответить
Обурене чмо згадало про Конституцію. Конституція передбачає термін президенства 5 років. Обкурений ішак - вже сьомий рік і не має наміру вступатись. Геть мудака безтолкового!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:02 Ответить
Не змінилася? "Сайтісь пасєрєдінє" в силі? Бо виборці ж у 2019 році саме за це голосували!
показать весь комментарий
13.08.2025 20:09 Ответить
 
 