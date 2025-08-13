Зеленский: Моя позиция относительно территориальных вопросов не изменилась

Президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно присутствия Украины на Донбассе не изменилась после встречи в Берлине.

Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналистка спросила у президента, изменилась ли его позиция относительно возможного вывода украинских войск с территории Донецкой области после сегодняшних переговоров.

"А относительно моей позиции, она не изменилась, потому что она имеет фундамент - Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - заявил глава государства.

Он рассказал, что во время встречи в Берлине обсуждались вопросы территорий.

"Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, не учитывая наше государство, наш народ, волю государства, волю нашего народа и Конституцию Украины", - добавил Зеленский.

