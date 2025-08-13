Зеленский: Моя позиция относительно территориальных вопросов не изменилась
Президент Владимир Зеленский заявил, что его позиция относительно присутствия Украины на Донбассе не изменилась после встречи в Берлине.
Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Журналистка спросила у президента, изменилась ли его позиция относительно возможного вывода украинских войск с территории Донецкой области после сегодняшних переговоров.
"А относительно моей позиции, она не изменилась, потому что она имеет фундамент - Конституцию Украины. Пока Конституция государства не изменена, не может быть изменения позиции гаранта этой Конституции", - заявил глава государства.
Он рассказал, что во время встречи в Берлине обсуждались вопросы территорий.
"Я сразу хочу подчеркнуть: любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашего государства, не могут обсуждаться, не учитывая наше государство, наш народ, волю государства, волю нашего народа и Конституцию Украины", - добавил Зеленский.
"В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
у Зе шо глисти завелися?
чи то звичайна манія величі?
спосіб - референдум, результати якого підлягають завтердженню (або ж ні) у Конституції України шляхом голосування депутатів ВР України
інших способів немає
подаруйте блазню Конституцію
Забирайте що завгодно, тільки дайте мені з награбованим куди-небудь ує🤬ти з України.
Як стояв раком так і продовжує стояти.
Мабуть буде назва на зразок "окуповані території України".