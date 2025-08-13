УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9114 відвідувачів онлайн
Новини Територіальні поступки
1 461 28

Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо присутності України на Донбасі не змінилася після зустрічі у Берліні.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом у Берліні у середу, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала у президента, чи змінилася його позиція щодо можливого виведення українських військ з території Донеччини після сьогоднішніх переговорів.

"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути зміни позиції гаранта цієї Конституції", - заявив глава держави.

Він розповів, що під час зустрічі у Берліні обговорювалися питання територій.

"Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України", - додав Зеленський.

Читайте також: Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих РФ територій не розглядається, - Мерц

Автор: 

Зеленський Володимир (25085) територіальна цілісність (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Територіальне питання України - виключна компетенція Народу України
спосіб - референдум, результати якого підлягають завтердженню (або ж ні) у Конституції України шляхом голосування депутатів ВР України
інших способів немає
подаруйте блазню Конституцію
показати весь коментар
13.08.2025 18:19 Відповісти
+2
Если бы этот куеграй хоть раз прочитал Конституцию, то он бы понял, что она НИКОГДА не изменится в ущерб территориальной целостности Украины.
показати весь коментар
13.08.2025 18:20 Відповісти
+2
Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася.

Забирайте що завгодно, тільки дайте мені з награбованим куди-небудь ує🤬ти з України.
Як стояв раком так і продовжує стояти.
показати весь коментар
13.08.2025 18:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це він напевно про це:
"В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
показати весь коментар
13.08.2025 18:58 Відповісти
оце його "на нашу державу, на наш народ" трохи дивне

у Зе шо глисти завелися?

чи то звичайна манія величі?
показати весь коментар
13.08.2025 18:27 Відповісти
манія величі. це хвороба.
показати весь коментар
13.08.2025 20:06 Відповісти
Територіальне питання України - виключна компетенція Народу України
спосіб - референдум, результати якого підлягають завтердженню (або ж ні) у Конституції України шляхом голосування депутатів ВР України
інших способів немає
подаруйте блазню Конституцію
показати весь коментар
13.08.2025 18:19 Відповісти
Если бы этот куеграй хоть раз прочитал Конституцию, то он бы понял, что она НИКОГДА не изменится в ущерб территориальной целостности Украины.
показати весь коментар
13.08.2025 18:20 Відповісти
Сподіваюся, як у попередніх кермових Крим без жодного пострілу вже не буде.
показати весь коментар
13.08.2025 18:20 Відповісти
Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася.

Забирайте що завгодно, тільки дайте мені з награбованим куди-небудь ує🤬ти з України.
Як стояв раком так і продовжує стояти.
показати весь коментар
13.08.2025 18:25 Відповісти
Надеюсь что так и будет, правда тут некоторые уже решили, что с Донецкой области придется ПОЛЮББОМУ уйти и что все уже решено за нас
показати весь коментар
13.08.2025 18:27 Відповісти
Чим більше він обіцяє і переконує, тим більше я йому НЕ ВІРЮ та НЕРВУЮ!!!
показати весь коментар
13.08.2025 18:29 Відповісти
Вспомнило за конституцію , а там завгоспа нема , менеджерів нема , надра Українців , два громадянства нема ,земля народу України , 5 років президенства а не тупо захватило владу.
показати весь коментар
13.08.2025 18:32 Відповісти
Зеленский не может распоряжаться Украинскими территориями. Согласно конституции - землями распоряжается народ Украины. И никто не может ничего делить - ни Трамп, ни путин, ни даже Зеленский, а тем более его каденция закончилась уже. Он исполняющий обязанности до организации выборов.
показати весь коментар
13.08.2025 18:47 Відповісти
Я думаю, Вова Зеленский согласится на оккупацию (заморозку на линии огня, что, в принципе, одно и то же), но будет размахивать юридическим непризнанием. Таким образом, формально у него получится и съесть, и сесть.
показати весь коментар
13.08.2025 18:48 Відповісти
Можливо. Але виведення Української Армії з Донбасу не буде (вже офіційно оприлюднили заяву).
показати весь коментар
13.08.2025 18:56 Відповісти
И вот та ситуация, которая образуется, будет называться территориальной целостностью?
показати весь коментар
13.08.2025 19:05 Відповісти
Ні, не буде.

Мабуть буде назва на зразок "окуповані території України".
показати весь коментар
13.08.2025 19:09 Відповісти
А-а-а. Ну, так это ж совсем другое дело
показати весь коментар
13.08.2025 19:16 Відповісти
Так вона вже знята з паузи?
показати весь коментар
13.08.2025 18:57 Відповісти
О, в цього лайна і позиція є
показати весь коментар
13.08.2025 19:09 Відповісти
позиція "коханки" дєрьмака одна -"с любой старани в любом калічєствє"
показати весь коментар
13.08.2025 19:38 Відповісти
Обурене чмо згадало про Конституцію. Конституція передбачає термін президенства 5 років. Обкурений ішак - вже сьомий рік і не має наміру вступатись. Геть мудака безтолкового!
показати весь коментар
13.08.2025 20:02 Відповісти
Не змінилася? "Сайтісь пасєрєдінє" в силі? Бо виборці ж у 2019 році саме за це голосували!
показати весь коментар
13.08.2025 20:09 Відповісти
 
 