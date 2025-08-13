Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася
Президент Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо присутності України на Донбасі не змінилася після зустрічі у Берліні.
Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом у Берліні у середу, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналістка запитала у президента, чи змінилася його позиція щодо можливого виведення українських військ з території Донеччини після сьогоднішніх переговорів.
"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути зміни позиції гаранта цієї Конституції", - заявив глава держави.
Він розповів, що під час зустрічі у Берліні обговорювалися питання територій.
"Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України", - додав Зеленський.
"В частности, в выпуске «Чисто NEWS» от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: «Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед».
у Зе шо глисти завелися?
чи то звичайна манія величі?
спосіб - референдум, результати якого підлягають завтердженню (або ж ні) у Конституції України шляхом голосування депутатів ВР України
інших способів немає
подаруйте блазню Конституцію
Забирайте що завгодно, тільки дайте мені з награбованим куди-небудь ує🤬ти з України.
Як стояв раком так і продовжує стояти.
Мабуть буде назва на зразок "окуповані території України".