Зеленський: Моя позиція щодо територіальних питань не змінилася.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його позиція щодо присутності України на Донбасі не змінилася після зустрічі у Берліні.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріх Мерцом у Берліні у середу, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка запитала у президента, чи змінилася його позиція щодо можливого виведення українських військ з території Донеччини після сьогоднішніх переговорів.

"А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона має фундамент - Конституцію України. Допоки Конституція держави не змінена, не може бути зміни позиції гаранта цієї Конституції", - заявив глава держави.

Він розповів, що під час зустрічі у Берліні обговорювалися питання територій.

"Я одразу хочу підкреслити: будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, не зважаючи на нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на Конституцію України", - додав Зеленський.

Читайте також: Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих РФ територій не розглядається, - Мерц