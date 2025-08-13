Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих РФ територій не розглядається, - Мерц

Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у середу, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна готова до перемовин, а також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії, вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється", - заявив Мерц.

Він додав, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо після зустрічі Трампа та Путіна буде ще одна зустріч.

"Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемирʼя, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше",- заявив політик.

