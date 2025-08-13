УКР
Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих РФ територій не розглядається, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Україна готова обговорювати територіальні питання, однак юридичне визнання окупованих Росією територій не розглядається.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у середу, 13 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна готова до перемовин, а також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії, вона є, так би мовити, вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється", - заявив Мерц.

Він додав, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо після зустрічі Трампа та Путіна буде ще одна зустріч. 

"Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемирʼя, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше",- заявив політик.

+3
Що значить "готова обговорювати територіальні питання"?

Мерц, ну геть не схожий на тупого -- нормальний розумний мужик. А таку дурню поре....
13.08.2025 18:15 Відповісти
+2
тобто Штати за ордером Гааги арештовувати у себе міжнародного терориста та маньяка ***** не будуть
до дупи така гаага
13.08.2025 18:04 Відповісти
+2
И как они тогда собираются подписать хоть как-то юридически действительный договор?
13.08.2025 18:08 Відповісти
Ну вот.
Хоть эвропейцы об этом открыто сказали.
А то вы сомневались? Думали Писеграй будет потужным.... то
13.08.2025 18:02 Відповісти
тобто Штати за ордером Гааги арештовувати у себе міжнародного терориста та маньяка ***** не будуть
до дупи така гаага
13.08.2025 18:04 Відповісти
сша не в римском статуте,если не знал,так что им тот международ суд до жопы.)
за шо і мова - до дупи така Гаага
О, зеленський, на вечір готує Нам - сюрприз! План Перемоги(оновленний)...
путлєр з наших територій вже не висунеться - юридично ми не визнаєм а фактично будуть під кацапами - може шось на рашці поміняється - тоді відіб"єм
И как они тогда собираются подписать хоть как-то юридически действительный договор?
будапештський меморандум 2.0
Що значить "готова обговорювати територіальні питання"?

Мерц, ну геть не схожий на тупого -- нормальний розумний мужик. А таку дурню поре....
Наверное как это было между С и Ю Кореями, для прекращения огня или перемирия нужно де-факто признать силовой контроль по ЛБС, что не означает признание де-юре, т.е. официальное признание за рф, что это их территории, что Украина перестает считать их своими.
Та обсуждать мы будем что угодно и сколько угодно то справа така..
то ***** це обговорювати, як що юридично ніхто не визнає?
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
Короче, віддаємо кацапам всю Україну, але юридично не визнаємо...😡😡😡
