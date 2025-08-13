Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных РФ территорий не рассматривается, - Мерц
Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
"Украина готова к переговорам, а также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии, она является, так сказать, исходной позицией, и юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается", - заявил Мерц.
Он добавил, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после встречи Трампа и Путина будет еще одна встреча.
"Мы хотим, чтобы был правильный порядок. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важными элементами может быть рамочное соглашение, которое будет позже", - заявил политик.
Хоть эвропейцы об этом открыто сказали.
А то вы сомневались? Думали Писеграй будет потужным.... то
до дупи така гаага
Мерц, ну геть не схожий на тупого -- нормальний розумний мужик. А таку дурню поре....