РУС
Территориальные уступки
Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных РФ территорий не рассматривается, - Мерц

канцлер Германии Мерц

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных Россией территорий не рассматривается.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина готова к переговорам, а также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии, она является, так сказать, исходной позицией, и юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается", - заявил Мерц.

Он добавил, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после встречи Трампа и Путина будет еще одна встреча.

"Мы хотим, чтобы был правильный порядок. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важными элементами может быть рамочное соглашение, которое будет позже", - заявил политик.

Читайте также: На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности, мы передали этот месседж Трампу, - Мерц

переговоры территориальная целостность Фридрих Мерц
Топ комментарии
+4
Що значить "готова обговорювати територіальні питання"?

Мерц, ну геть не схожий на тупого -- нормальний розумний мужик. А таку дурню поре....
13.08.2025 18:15 Ответить
+2
тобто Штати за ордером Гааги арештовувати у себе міжнародного терориста та маньяка ***** не будуть
до дупи така гаага
13.08.2025 18:04 Ответить
+2
И как они тогда собираются подписать хоть как-то юридически действительный договор?
13.08.2025 18:08 Ответить
Ну вот.
Хоть эвропейцы об этом открыто сказали.
А то вы сомневались? Думали Писеграй будет потужным.... то
13.08.2025 18:02 Ответить
тобто Штати за ордером Гааги арештовувати у себе міжнародного терориста та маньяка ***** не будуть
до дупи така гаага
13.08.2025 18:04 Ответить
сша не в римском статуте,если не знал,так что им тот международ суд до жопы.)
13.08.2025 18:08 Ответить
за шо і мова - до дупи така Гаага
13.08.2025 18:09 Ответить
О, зеленський, на вечір готує Нам - сюрприз! План Перемоги(оновленний)...
13.08.2025 18:04 Ответить
путлєр з наших територій вже не висунеться - юридично ми не визнаєм а фактично будуть під кацапами - може шось на рашці поміняється - тоді відіб"єм
13.08.2025 18:08 Ответить
13.08.2025 20:04 Ответить
И как они тогда собираются подписать хоть как-то юридически действительный договор?
13.08.2025 18:08 Ответить
будапештський меморандум 2.0
13.08.2025 18:10 Ответить
Наверное как это было между С и Ю Кореями, для прекращения огня или перемирия нужно де-факто признать силовой контроль по ЛБС, что не означает признание де-юре, т.е. официальное признание за рф, что это их территории, что Украина перестает считать их своими.
13.08.2025 18:46 Ответить
Та обсуждать мы будем что угодно и сколько угодно то справа така..
13.08.2025 18:22 Ответить
то ***** це обговорювати, як що юридично ніхто не визнає?
13.08.2025 18:23 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
13.08.2025 18:26 Ответить
Короче, віддаємо кацапам всю Україну, але юридично не визнаємо...😡😡😡
13.08.2025 18:31 Ответить
 
 