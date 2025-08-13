Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных РФ территорий не рассматривается, - Мерц

Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако юридическое признание оккупированных Россией территорий не рассматривается.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в среду, 13 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украина готова к переговорам, а также территориальные вопросы обсуждать, но мы выходим из контактной линии, она является, так сказать, исходной позицией, и юридическое признание оккупированных Россией территорий не обсуждается", - заявил Мерц.

Он добавил, что Украина должна сидеть за столом переговоров, если после встречи Трампа и Путина будет еще одна встреча.

"Мы хотим, чтобы был правильный порядок. Это означает сначала перемирие, и это должно быть в самом начале. Важными элементами может быть рамочное соглашение, которое будет позже", - заявил политик.

