1674 гражданских украинца пострадали вследствие агрессии РФ в июле, это самый высокий показатель с мая 2022 года, - ООН

В июле 2025 года в Украине зафиксировали по меньшей мере 1674 гражданские жертвы - 286 погибших и 1388 раненых, что стало самым высоким месячным показателем с мая 2022-го и на 22,5% превысило данные июля 2024 года.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что рост был обусловлен в основном активными боевыми действиями российских войск вдоль фронта и массовым применением авиабомб, количество жертв от которых более чем вдвое превысило показатели июня.

Хотя удары ракетами дальнего действия и барражирующими боеприпасами несколько уменьшили интенсивность, они все равно вызвали почти 40% всех потерь, особенно в Киеве, Днепре и Харькове, а еще 24% жертв пришлось на атаки беспилотников ближнего радиуса действия.

Большинство пострадавших - в подконтрольных Украине районах, и случаи были зафиксированы в 18 областях и столице.

