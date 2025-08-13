1674 цивільні громадяни України постраждали внаслідок агресії РФ у липні, це найвищий показник з травня 2022 року, - ООН

У липні 2025 року в Україні зафіксували щонайменше 1674 цивільні жертви — 286 загиблих і 1388 поранених, що стало найвищим місячним показником із травня 2022-го та на 22,5% перевищило дані липня 2024 року.

Про це йдеться в звіті Моніторингової місії ООН, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зростання було зумовлене в основному активними бойовими діями російських військ уздовж фронту та масовим застосуванням авіабомб, кількість жертв від яких більш ніж удвічі перевищила показники червня.

Читайте: ООН заявила про катастрофічне недофінансування гуманітарних програм: виділено менше 17% необхідної суми

Хоча удари ракетами дальньої дії та баражувальними боєприпасами дещо зменшили інтенсивність, вони все одно спричинили майже 40% усіх втрат, особливо в Києві, Дніпрі та Харкові, а ще 24% жертв припало на атаки безпілотників ближнього радіуса дії.

Більшість постраждалих — у підконтрольних Україні районах, і випадки були зафіксовані в 18 областях та столиці.

Також читайте: Україна закликала Раду Безпеки ООН ухвалити резолюцію про негайне припинення вогню