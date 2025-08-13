РУС
Новости Удары по Константиновке Эвакуация из Константиновки
Почти 7,5 тыс. гражданских остаются в Константиновке. Россияне ежедневно сбрасывают на город не менее 10 КАБов, - ОВА

Константиновка после обстрела

В Константиновке на Донетчине сейчас остаются еще 7492 человека, в город еще можно попасть, но враг контролирует все подъездные пути.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"7492 человека сейчас остаются в городе. В Константиновку попасть еще можно, заезжают наши подразделения полиции "Белые ангелы". Благотворительные организации в город почти не заезжают, потому что враг контролирует все подъездные пути. Но мы - как органы власти, так и полиция, - работаем, чтобы люди выезжали", - рассказал он.

Начальник ОВА напомнил, что ранее в городе было более 40 тысяч человек, большая часть жителей выехала.

Также читайте: Обязательную эвакуацию семей с детьми объявили из ряда населенных пунктов Донецкой области

Он отметил, что российские захватчики ежедневно сбрасывают на Константиновку не менее 10 авиационных бомб. Несмотря на обстрелы в городе еще работают медицинские пункты и некоторые магазины. Также завозят благотворительную помощь для населения - питьевую воду, лекарства.

"Но несколько дней назад, к сожалению, наши врачи после ночного дежурства ехали домой и попали под FPV-дрон, один человек погиб и два получили ранения", - рассказал Филашкин.

Он подчеркнул, что враг выслеживает все транспортные средства, которые едут по городу.

Также читайте: Если мы выйдем из Донбасса это откроет плацдарм для подготовки наступления русских, - Зеленский

эвакуация (2149) Донецкая область (10478) Краматорский район (571) Константиновка (1884)
І хто їм дохтур?
показать весь комментарий
13.08.2025 19:42 Ответить
самогонка та інші антідепресанти, такого ж сумнівного походження непогано розходиться серед угнєтённих кабами. інфа з перших рук.
показать весь комментарий
13.08.2025 19:49 Ответить
О то ,,ждуни"......
показать весь комментарий
13.08.2025 20:16 Ответить
 
 