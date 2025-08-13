Майже 7,5 тис. цивільних залишаються в Костянтинівці. Росіяни щодня скидають на місто щонайменше 10 КАБів, - ОВА

У Костянтинівці Донецької області нині залишаються ще 7492 людини, у місто ще можна потрапити, але ворог контролює всі під’їзні шляхи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у телеефірі заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"7492 людини зараз залишаються у місті. У Костянтинівку потрапити ще можна, заїжджають наші підрозділи поліції "Білі янголи". Благодійні організації в місто майже не заїжджають, тому що ворог контролює всі під’їзні шляхи. Але ми - як органи влади, так і поліція, - працюємо, щоб люди виїжджали", - розповів він.

Начальник ОВА нагадав, що раніше у місті було понад 40 тисяч людей, більша частина мешканців виїхала.

Він зазначив, що російські загарбники щодня скидають на Костянтинівку щонайменше 10 авіаційних бомб. Попри обстріли у місті ще працюють медичні пункти і деякі крамнички. Також завозять благодійну допомогу для населення – питну воду, ліки.

"Але декілька днів тому, на жаль, наші лікарі після нічного чергування їхали додому і потрапили під FPV-дрон, одна людина загинула та дві дістали поранення", - розповів Філашкін.

Він наголосив, що ворог вистежує всі транспортні засоби, які їдуть містом.

