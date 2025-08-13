РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости
416 4

Кабмин принял 1-й пакет поддержки 6,6 млн украинцев из прифронтовых регионов, – Свириденко

заседание Кабмина

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о принятии правительством пакета поддержки жителей прифронтовых регионов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 громад в 10 областях - это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения... В основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье", - сообщила Свириденко по результатам заседания правительства.

Как уточнила премьер, по программе "єОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год, а также дополнительно выделяет 40 тыс. грн на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

По ее словам, оплата общественно полезных работ увеличивается на 33%, отменяются админсборы и госпошлины, поэтому регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной, обеспечивается бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах, а медучреждения в сельских и отдаленных громадах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи.

Читайте: Кабмин повысил президентские стипендии от Зеленского вдвое с 1 сентября. Их всего 400 на всю страну

Свириденко добавила, что также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи и предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов.

"Параллельно готовим второй пакет поддержки прифронтовых регионов. Он значительно расширит возможности для жизни и работы в прифронтовых громадах. Планируем специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение медучреждений лекарствами и оборудованием. Также работаем над повышением зарплат и пенсий, программами поддержки незащищенных слоев населения", - сообщила премьер.

Автор: 

выплаты (686) Кабмин (14089) Свириденко Юлия (200)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Особливо чоловікам віком від 25 до 60 років
показать весь комментарий
13.08.2025 20:54 Ответить
вибори, вибори...
кандидати - геї
показать весь комментарий
13.08.2025 20:58 Ответить
сволота. першою справою відібрали пільги у тих хто виїхав і зареєстрований на окупованих территориях, але де кому залишили.
показать весь комментарий
13.08.2025 21:10 Ответить
Спочатку ригозелені довели до того щоб ці території стали прифронтовими територіями,а тепер найшли як через ці теріторії ******** гроші,за ширмою допомоги. Коли ви паскуди всій Україні допоможете,зробивши собі суіцид?
показать весь комментарий
13.08.2025 21:12 Ответить
 
 