УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10185 відвідувачів онлайн
Новини Програма Кабміну з підтримки прифронтових регіонів
981 11

Кабмін ухвалив 1-й пакет підтримки 6,6 млн українців з прифронтових регіонів, – Свириденко

засідання Кабміну

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про ухвалення урядом пакету підтримки мешканців прифронтових регіонів.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Ми розробляємо програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях — це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення… В основі програми лежать п'ять ключових пріоритетів: житло, безпека, люди, бізнес та здоров'я", – повідомила Свириденко за результатами засідання уряду.

Як уточнила прем’єр, за програмою "єОселя" держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік, а також додатково виділяє 40 тис грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

За її словами, оплата суспільно корисних робіт збільшується на 33%, скасовуються адмінзбори та держмита, тож реєстрація бізнесу і майна стає безкоштовною, забезпечується безоплатне харчування для учнів у прифронтових школах, а медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги.

Читайте: Кабмін підвищив президентські стипендії від Зеленського вдвічі з 1 вересня. Їх лише 400 на всю країну

Свириденко додала, що також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги та передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат.

"Паралельно готуємо другий пакет підтримки прифронтових регіонів. Він значно розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах. Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення", – повідомила прем’єр.

Автор: 

виплати (1106) Кабмін (14291) Свириденко Юлія (434)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Особливо чоловікам віком від 25 до 60 років
показати весь коментар
13.08.2025 20:54 Відповісти
уряд займається маячнею! Мобілізація це питання номер 1
показати весь коментар
13.08.2025 21:20 Відповісти
вибори, вибори...
кандидати - геї
показати весь коментар
13.08.2025 20:58 Відповісти
сволота. першою справою відібрали пільги у тих хто виїхав і зареєстрований на окупованих территориях, але де кому залишили.
показати весь коментар
13.08.2025 21:10 Відповісти
Спочатку ригозелені довели до того щоб ці території стали прифронтовими територіями,а тепер найшли як через ці теріторії ******** гроші,за ширмою допомоги. Коли ви паскуди всій Україні допоможете,зробивши собі суіцид?
показати весь коментар
13.08.2025 21:12 Відповісти
черговий Клондайк для криптопідарів відкрито
показати весь коментар
13.08.2025 21:31 Відповісти
зелена дебілка свириденка, ті копалини, що ти відписала трампу, на яких територіях?
на тих, що трамп вимагає віддати крємлєчмолі?
показати весь коментар
13.08.2025 21:36 Відповісти
Краще б держава відйіблася від українців зовсім, найкраще рішення.
показати весь коментар
13.08.2025 21:41 Відповісти
Welcome to програма "єВибори"! Допомога тим, хто втратив дім… і знає, за кого голосувати.
показати весь коментар
13.08.2025 21:44 Відповісти
Ну це тре бути геть тупим, щоб не розуміти через кого втрачено дім.
показати весь коментар
13.08.2025 21:56 Відповісти
Ви, шановний, вкрай недооцінюєте людей. І їх здатність творити "дічь" в день голосування.
показати весь коментар
13.08.2025 22:04 Відповісти
 
 