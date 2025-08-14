Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ, - Вэнс

По информации NBC News, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил Владимира Зеленского и европейских союзников, что Дональд Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам двух немецких чиновников, Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников во время сегодняшнего телефонного разговора, что США не будут вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

Собеседники издания добавили, что Трамп, Вэнс и другие члены американской администрации, которые принимали участие в телефонном разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах.

