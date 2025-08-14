РУС
Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ, - Вэнс

По информации NBC News, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил Владимира Зеленского и европейских союзников, что Дональд Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам двух немецких чиновников, Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников во время сегодняшнего телефонного разговора, что США не будут вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.

Собеседники издания добавили, что Трамп, Вэнс и другие члены американской администрации, которые принимали участие в телефонном разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах.

Также читайте: Если встреча с Путиным пройдет хорошо, то у нас будет вторая. На ней будут Путин, Зеленский и я, - Трамп

+13
Так для Трампа, це найкращий результат - Україна і ЕС відмовляються від його "миротворчих ініціатів", а він піариться, що зробив все можливе для миру...
14.08.2025 00:09 Ответить
+11
Повірити цим брехливим, як магашистам, так і рашистам - себе *******
14.08.2025 00:38 Ответить
+8
Віримо-віримо! А те, що Трамп подався на Нобелівську премію Миру, то випадково. І також випадковість дивний збіг, що пообіцяв війну закінчити якраз то того числа, коли ту премію і будуть вручати.
14.08.2025 00:48 Ответить
і для України теж - як не може допомогти, то нехай не плутається під ногами із своїм буйлом.

а народ Великої Америки сам розбереться з рудою курвою.
вже скоро - на проміжних виборах

.
14.08.2025 01:34 Ответить
Якої америки?
14.08.2025 07:13 Ответить
Я вас умоляю, бо де аусвайс для кацапа, роззявляти пащеку в наших теренах?
14.08.2025 08:44 Ответить
хоч на цьому дякуємо
14.08.2025 00:19 Ответить
А їм і не цікавий процес… Тоді для чого ці пуї , не радячись з нами, почали легалізувати терориста, зустрічі назначати? Бо будете на наших окупованих територіях разом з пуйлом літій копати. Тому треба припинити стріляти.
показать весь комментарий
14.08.2025 00:20 Ответить
Всі хто своєю "політкоректною" пасивністю "підгодовує" імперські амбіції фашистського ********** розкаються. Молоді не розуміють що таке кацапський фашизм. Старі мріють померти своєю смертю до того як він почне світову ядерну війну і їм реально пофіг на своїх дітей та внуків. Дивно усвідомлювати що для того щоб 80 мільйонів кацапських голодранців почували себе "вялікімі" при 1,2% світового ВВП, 8 мільярдів населення готові стати раком і здохнути...
показать весь комментарий
14.08.2025 01:19 Ответить
14.08.2025 03:05 Ответить
Не варто Трампону називати свої збочені секс-вечірки мирними ініціативами.
14.08.2025 02:02 Ответить
Це якесь збочення(секс-вечiки), хiба що, вони обидва ледь-ледь трухають, того й гляди , що скопитяться в одночас.
14.08.2025 08:11 Ответить
Пошли на попятную, суки
14.08.2025 02:04 Ответить
"Мирна угода" з росією зараз, коли у росії наростають проблеми в економіці, граж на інтереси саме росії. Це дасть змогу перепочинку росії та її поновлення. Україна ж - зануриться в політичний хаос, який, всіляко, підігріватиме та ж сама росія. Щоби напасти на нас знову в момент найбільшої уразливість України. Що в підсумку, буде набагато страшнішим для нас, ніж ми вже маємо зараз, і що закінчиться для України ще більшою кров'ю, чого Україна, скоріше, вже не витримає.
Ніякі "гарантії" для України від чергового нападу росії забезпечити неможливо фізично.
14.08.2025 02:22 Ответить
П.с. Нагадаю, що ту ж таки "заморозку" в Кореї, Штати оплатили життями тисяч і тисяч своїх вояків, і, згодом, саме США тримали в Південній Кореї свої військові бази та багатотисячний військовий контингент. Вони і досі вимушені тримати там купу власних військових, попри те, що Корея має і свої власні збройні сили, і потужну економіку, ОПК і т.д. Те ж саме й стосовно Німеччини.
В Україні цього не має й не буде. Нас просто вчергове хочуть *******, що, з великою ймовірністю, закінчиться просто нашим знищенням, як держави, так і країни, так і нації - якщо не одномоментним, то поступовим точно.
14.08.2025 02:45 Ответить
Не можна погоджуватися на перемир'я з росіянами, росіяни підтягнуть свої танки до Покровська та інших наших міст, які вони ще не захопили і будуть їх штурмувати технікою, і російська піхота тисячами будуть наступати по всій лінії фронта, а нам не можна буде по них стріляти
14.08.2025 02:27 Ответить
Анкориджский мИмОрандум?
14.08.2025 02:32 Ответить
Думають, що якщо умовний "Мюнхен 1938" перейменувати на умовний "Анкоридж 2025" - то сморід від цього "документа" стане краще і ніхто нічого не здогадається?
Це злочин, де українців просто ритуально приносять в жертву черговому страшному "Молоху".
14.08.2025 02:51 Ответить
Навіщо взагалі Трамп носиться з цим миром, як з писаною торбою. ЗСУ буде воювати доти останній москаль не піде з української землі. Хоть сто років, хоть двісті, але кацапам не буде спокію на окупованій землі.
14.08.2025 03:24 Ответить
УДАІ запевнив кролика,що без нього снідати не буде....
14.08.2025 06:28 Ответить
Ні, він просто "завершує фінансувати війну в Україні", якої могло не бути ...і т.д.
14.08.2025 06:49 Ответить
Самі балаболи
14.08.2025 06:53 Ответить
Просто підставить ніжку. Щоб впали.
14.08.2025 07:05 Ответить
Квартальщики будут думать только про свою шкуру,принимать решения от имени Украины должны нормальные люди.
14.08.2025 07:22 Ответить
Значить буде наявязувати.
14.08.2025 08:01 Ответить
А шо ж трапилося, що без Украiни з Европою нi кроку? Шо-та пiшло не так? Респект алеутам-аляскiнцям !!! вставили Трампу люлей, бо не хочуть бачити на своiй землi потенцiального клiента Гааги.
14.08.2025 08:17 Ответить
Не надаватиме Україні зброї, не подовжуватиме санкції проти політики пуйла, не зміцнить позиції блоку НАТО... Шо там далі?
14.08.2025 08:40 Ответить
Зеленского пора убрать он погубит Украину лучше поставить военного во главе страны который пойдёт до конца, нужно стоять до конца как бы тяжело не было бы все равно россия долго не протянет с такими потерями и Путин тоже уже не молодой сколько ему осталось, остаётся только держаться вы уже выдержали 2022 тяжёлый год 2023 2024 уже половина 2025 года прошла нужно хотя бы продержаться ещё года 3 или 4
14.08.2025 08:45 Ответить
Все говорили что без Украины нельзя обсуждать ее , без проблем.
Теперь Трамп проведёт разговор и проинформирует руководство ЕС и Украины, не будет ни на чём настаивать и всё.
Выполнит свою миссию и скажет что пусть теперь ЕС вместе с Украиной общается с Путей любителем печенегов .
Лучше бы помолчали и уже потом делали выводы , а так получается что Трамп обязан .
Странная логика .
14.08.2025 11:18 Ответить
Питання: "Так про ЩО тоді зустріч? Просто "*********"?
14.08.2025 11:56 Ответить
 
 