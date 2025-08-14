Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ, - Вэнс
По информации NBC News, вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил Владимира Зеленского и европейских союзников, что Дональд Трамп не будет навязывать Украине мирное соглашение с Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам двух немецких чиновников, Вэнс заверил Зеленского и европейских союзников во время сегодняшнего телефонного разговора, что США не будут вести переговоры с Россией о завершении войны без Украины или Европы.
Собеседники издания добавили, что Трамп, Вэнс и другие члены американской администрации, которые принимали участие в телефонном разговоре, проявили большой интерес к тому, что Украина и европейские союзники считают ключевыми моментами в дипломатических переговорах.
а народ Великої Америки сам розбереться з рудою курвою.
вже скоро - на проміжних виборах
.
Ніякі "гарантії" для України від чергового нападу росії забезпечити неможливо фізично.
В Україні цього не має й не буде. Нас просто вчергове хочуть *******, що, з великою ймовірністю, закінчиться просто нашим знищенням, як держави, так і країни, так і нації - якщо не одномоментним, то поступовим точно.
Це злочин, де українців просто ритуально приносять в жертву черговому страшному "Молоху".
Теперь Трамп проведёт разговор и проинформирует руководство ЕС и Украины, не будет ни на чём настаивать и всё.
Выполнит свою миссию и скажет что пусть теперь ЕС вместе с Украиной общается с Путей любителем печенегов .
Лучше бы помолчали и уже потом делали выводы , а так получается что Трамп обязан .
Странная логика .