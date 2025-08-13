УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4937 відвідувачів онлайн
Новини Переговори Трампа і Путіна
792 6

Трамп не нав’язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - Венс

венс

За інформацією NBC News, віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив Володимира Зеленського та європейських союзників, що Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами двох німецьких урядовців, Венс запевнив Зеленського та європейських союзників під час сьогоднішньої телефонної розмови, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Співрозмовники видання додали, що Трамп, Венс та інші члени американської адміністрації, які брали участь у телефонній розмові, проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.

Також читайте: Якщо зустріч з Путіним пройде добре, то у нас буде друга. На ній будуть Путін, Зеленський і я, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (6760) переговори з Росією (1386) Джей Ді Венс (125)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так для Трампа, це найкращий результат - Україна і ЕС відмовляються від його "миротворчих ініціатів", а він піариться, що зробив все можливе для миру...
показати весь коментар
14.08.2025 00:09 Відповісти
хоч на цьому дякуємо
показати весь коментар
14.08.2025 00:19 Відповісти
А їм і не цікавий процес… Тоді для чого ці пуї , не радячись з нами, почали легалізувати терориста, зустрічі назначати? Бо будете на наших окупованих територіях разом з пуйлом літій копати. Тому треба припинити стріляти.
показати весь коментар
14.08.2025 00:20 Відповісти
Повірити цим брехливим, як магашистам, так і рашистам - себе *******
показати весь коментар
14.08.2025 00:38 Відповісти
Віримо-віримо! А те, що Трамп подався на Нобелівську премію Миру, то випадково. І також випадковість дивний збіг, що пообіцяв війну закінчити якраз то того числа, коли ту премію і будуть вручати.
показати весь коментар
14.08.2025 00:48 Відповісти
Всі хто своєю "політкоректною" пасивністю "підгодовує" імперські амбіції фашистського ********** розкаються. Молоді не розуміють що таке кацапський фашизм. Старі мріють померти своєю смертю до того як він почне світову ядерну війну і їм реально пофіг на своїх дітей та внуків. Дивно усвідомлювати що для того щоб 80 мільйонів кацапських голодранців почували себе "вялікімі" при 1,2% світового ВВП, 8 мільярдів населення готові стати раком і здохнути...
показати весь коментар
14.08.2025 01:19 Відповісти
 
 