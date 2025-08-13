Трамп не нав’язуватиме Україні мирну угоду з РФ, - Венс

За інформацією NBC News, віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив Володимира Зеленського та європейських союзників, що Дональд Трамп не нав'язуватиме Україні мирну угоду з Росією.

За словами двох німецьких урядовців, Венс запевнив Зеленського та європейських союзників під час сьогоднішньої телефонної розмови, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Співрозмовники видання додали, що Трамп, Венс та інші члени американської адміністрації, які брали участь у телефонній розмові, проявили великий інтерес до того, що Україна та європейські союзники вважають ключовими моментами в дипломатичних переговорах.

