РФ выпустила по Украине 45 БПЛА и 2 ракеты: 24 цели уничтожены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл, а также 45 беспилотниками различных типов.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски БПЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.
Ударными БПЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами - Сумская область.
Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях.
