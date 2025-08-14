РФ выпустила по Украине 45 БПЛА и 2 ракеты: 24 цели уничтожены, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты атаковали Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 из Курской обл, а также 45 беспилотниками различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски БПЛА фиксировали с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 24 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны", - говорится в сообщении.

Ударными БПЛА атакованы прифронтовые районы Донецкой и Черниговской областей, ракетами - Сумская область.



Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 12 локациях.

