Россияне били по Никопольскому и Синельниковскому районам: пострадала женщина, повреждены дома, автомобили и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 13 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в течение дня под ударом была Никопольщина. Агрессор ударил артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады.



Вследствие вражеских атак пострадала 44-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.



Кроме того, повреждены дачный дом, авто, линия электропередач. Загорелись хозяйственная постройка и сухая трава.

На Синельниковщине российская армия ударила КАБами по Покровской громаде. Огонь охватил крышу частного дома. Еще 2 дома и 2 хозяйственные постройки - изуродованы.



По Славянской громаде противник ударил беспилотником. Горело авто.

