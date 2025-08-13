Россияне били по Никопольскому и Синельниковскому районам: пострадала женщина, повреждены дома, автомобили и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 13 августа российские войска атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в течение дня под ударом была Никопольщина. Агрессор ударил артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Мировскую, Покровскую, Марганецкую, Червоногригорьевскую громады.
Вследствие вражеских атак пострадала 44-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении.
Кроме того, повреждены дачный дом, авто, линия электропередач. Загорелись хозяйственная постройка и сухая трава.
На Синельниковщине российская армия ударила КАБами по Покровской громаде. Огонь охватил крышу частного дома. Еще 2 дома и 2 хозяйственные постройки - изуродованы.
По Славянской громаде противник ударил беспилотником. Горело авто.
