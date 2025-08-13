УКР
Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 серпня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня під ударом була Нікопольщина. Агресор поцілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.

Унаслідок ворожих атак постраждала 44-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.

Крім того, пошкоджені дачний будинок, авто, лінія електропередач. Зайнялися господарська споруда і суха трава.

Також читайте: Росіяни намагаються зайти і закріпитися в Дніпропетровській області, - ОСУВ "Дніпро"

Обстріли Дніпропетровщини 13 серпня

На Синельниківщині російська армія вгатила КАБами по Покровській громаді. Вогонь охопив дах приватного будинку. Ще 2 оселі і 2 господарські споруди - понівечені.

По Слов'янській громаді противник влучив безпілотником. Горіло авто.

Також дивіться: 6 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Обстріли Дніпропетровщини 13 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 13 серпня
Обстріли Дніпропетровщини 13 серпня

