Росіяни били по Нікопольщині й Синельниківщині: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 серпня російські війська атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є постраждала та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, протягом дня під ударом була Нікопольщина. Агресор поцілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську, Марганецьку, Червоногригорівську громади.



Унаслідок ворожих атак постраждала 44-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні.



Крім того, пошкоджені дачний будинок, авто, лінія електропередач. Зайнялися господарська споруда і суха трава.

На Синельниківщині російська армія вгатила КАБами по Покровській громаді. Вогонь охопив дах приватного будинку. Ще 2 оселі і 2 господарські споруди - понівечені.



По Слов'янській громаді противник влучив безпілотником. Горіло авто.

