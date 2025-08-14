РФ випустила по Україні 45 БпЛА та 2 ракети: 24 цілі знешкоджено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Російські окупанти атакували Україну двома зенітними керованими ракетами С-300/400 із Курської області, а також 45 безпілотниками різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски БпЛА фіксували із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 24 ворожі БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Ударними БпЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини, ракетами – Сумщину.
Зафіксовано влучання 21 БпЛА на 12 локаціях.
