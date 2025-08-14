РУС
Враг продвинулся возле Малиновки, Полтавки, Сичневого и Майского, - DeepState

Сычневое карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Малиновки (село Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области), Полтавки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Сичневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Майского (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

+12
Не так. Мобілізація і моральний стан ЗСУ знищив Боневтік Потужно-Брехливий, коли для збереження свого рейтингу відмовився від мобілізації 500 тисяч укркаїнців для їх підготовки, що пропонував Залужний. А коли в дупу клюнув півень, Зебіл прокинувся і створив бусифікацію.
14.08.2025 10:43 Ответить
+10
За всі ці провали на фронті несуть персональну відповідальність Верховний голвнокомандувач і головком це вже продовжуєтся більше року жодних висновків не було зроблено всі розмови були про так звану курську операцію і ось результат.
14.08.2025 10:39 Ответить
+9
Якщо ворог просовується кожного дня і Верховний, і Головком нічого не можуть зробити, то можливо пора ставити тих людей, які знають, що робити?
14.08.2025 10:24 Ответить
До Гуляй поля рукой подать. сумно(
14.08.2025 10:20 Ответить
Це все ІПСО від грантожерів. Всім кажуть, що ворога в Дніпропетровській області немає. Довіряйте лише офіційній інформації!
14.08.2025 10:24 Ответить
Тоді виходить що люди з Дніпропетровської обл,які бачать все своїми очами агенти фсб,і розповідають неперевірену інформацію,грантожери.
14.08.2025 11:36 Ответить
Якщо ворог просовується кожного дня і Верховний, і Головком нічого не можуть зробити, то можливо пора ставити тих людей, які знають, що робити?
14.08.2025 10:24 Ответить
В окопи перш за все треба когось ставити. Без піхоти і Велінгтон проти тієї орди мало що зробив би разом із Залужним.
14.08.2025 10:30 Ответить
Не так. Мобілізація і моральний стан ЗСУ знищив Боневтік Потужно-Брехливий, коли для збереження свого рейтингу відмовився від мобілізації 500 тисяч укркаїнців для їх підготовки, що пропонував Залужний. А коли в дупу клюнув півень, Зебіл прокинувся і створив бусифікацію.
14.08.2025 10:43 Ответить
Ну тоді сдавайтесь, в кацапії тобі буде кращє...
14.08.2025 10:49 Ответить
А те шо зеленский з 19 року зробив все шоб саме так і відбувалось - без зброї, зупинивши український оборонпром, без бетоних укріпрайонів, без генералів-патріотів котрих він просто вигнав з Арміїї( Генерал Марченко) та ще сотня генералів котрих воно зняло після того, як прибрав Залужного - ну не могли події піти по іншому в такому випадку. Коли ********** здає та нищить войовничу, мотивовану, патріотичну меньшість і топить пів-країни у крові - то який вибір - піти і вмерти та дати можливість ще накрасти сотні міліардів зеленскому та йього менеджерам?
14.08.2025 12:19 Ответить
Треба мобілізація силовиків, молодих відставників, офіцерів. І навіть гумористів. А не доходяг тягти.
14.08.2025 11:49 Ответить
Кацапи вихвалялися, що створили отого "зайчика" біля Мирнограда виключно завдяки тотальній перевазі в дронах. А коли перевага в повітрі належить ворогу, ніяка піхота в окопах довго не протримається. Отже, питання до "верховного посміховиська" - де обіцяні мільйони дронів?
Можна наловити ще тисячі бідолаг на вулицях і кинути під ворожі дрони, але що від цього зміниться?
14.08.2025 10:49 Ответить
"наловити ще тисячі бідолаг на вулицях і кинути під ворожі дрони, але що від цього зміниться?"

Як що? Поменшає українців. Це і є головне завдання зеленої шобли.
14.08.2025 11:28 Ответить
За всі ці провали на фронті несуть персональну відповідальність Верховний голвнокомандувач і головком це вже продовжуєтся більше року жодних висновків не було зроблено всі розмови були про так звану курську операцію і ось результат.
14.08.2025 10:39 Ответить
Південь здали теж через курську операцію?
14.08.2025 11:17 Ответить
Дрищу немає коли воювати, гроші , схемки, відосики , вибори та заглянути в очко )(уйлу.
14.08.2025 10:41 Ответить
Насправді більшості українців "немає коли воювати"...
14.08.2025 11:15 Ответить
Тепер вже так. Бо більшість теж не дурніша від хитрожопої меншості.
14.08.2025 11:33 Ответить
Чому по чотири кожні два дні,значить знають коли кінець,і поділено обща сума сіл
14.08.2025 11:37 Ответить
Січневого ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області Джерело: https://censor.net/ua/n3568595
- нема там такого села - подивіться на карту ! Схоже - ChatGPT текст писав ...?
14.08.2025 12:09 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Це не воно?
14.08.2025 12:21 Ответить
Воно . Просто на карті по старому написано . Видаляю допис ...
14.08.2025 12:28 Ответить
 
 