Враг продвинулся возле Малиновки, Полтавки, Сичневого и Майского, - DeepState

Войска РФ имеют продвижение на территории Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков проекта DeepState.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Малиновки (село Малиновской сельской громады Пологовского района Запорожской области), Полтавки (село Ильиновской сельской громады Краматорского района Донецкой области), Сичневого (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и Майского (село Константиновской городской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

