Ворог просунувся біля Малинівки, Полтавки, Січневого та Майського, - DeepState
Війська РФ мають просування на території Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки ( село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області), Полтавки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Січневого ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Майського ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+13 Поділля16
показати весь коментар14.08.2025 10:43 Відповісти Посилання
+10 Володимир Омельянов
показати весь коментар14.08.2025 10:39 Відповісти Посилання
+9 Поділля16
показати весь коментар14.08.2025 10:24 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Можна наловити ще тисячі бідолаг на вулицях і кинути під ворожі дрони, але що від цього зміниться?
Як що? Поменшає українців. Це і є головне завдання зеленої шобли.