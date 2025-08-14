УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState Оновлення мапи DeepState
3 989 21

Ворог просунувся біля Малинівки, Полтавки, Січневого та Майського, - DeepState

Січневе карта

Війська РФ мають просування на території Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Малинівки ( село Малинівської сільської громади Пологівського району Запорізької області), Полтавки (село Іллінівської сільської громади Краматорського району Донецької області), Січневого ( село в Синельниківському районі Дніпропетровської області) та Майського ( село Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони зачистили Степногірськ, росіяни просунулись в районі Покровська та Торецька, - DeepState. КАРТИ

Малинівка карта
Малинівка

Полтавка карта
Полтавка

Січневе карта
Січневе

Майське карта
Майське 

Автор: 

Запорізька область (3955) Донецька область (9305) Дніпропетровська область (4135) Синельниківський район (176) Краматорський район (578) Пологівський район (114) Січневе (1) Полтавка (9) Майське (1) Малинівка (9) DeepState (231)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Не так. Мобілізація і моральний стан ЗСУ знищив Боневтік Потужно-Брехливий, коли для збереження свого рейтингу відмовився від мобілізації 500 тисяч укркаїнців для їх підготовки, що пропонував Залужний. А коли в дупу клюнув півень, Зебіл прокинувся і створив бусифікацію.
показати весь коментар
14.08.2025 10:43 Відповісти
+10
За всі ці провали на фронті несуть персональну відповідальність Верховний голвнокомандувач і головком це вже продовжуєтся більше року жодних висновків не було зроблено всі розмови були про так звану курську операцію і ось результат.
показати весь коментар
14.08.2025 10:39 Відповісти
+9
Якщо ворог просовується кожного дня і Верховний, і Головком нічого не можуть зробити, то можливо пора ставити тих людей, які знають, що робити?
показати весь коментар
14.08.2025 10:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До Гуляй поля рукой подать. сумно(
показати весь коментар
14.08.2025 10:20 Відповісти
Це все ІПСО від грантожерів. Всім кажуть, що ворога в Дніпропетровській області немає. Довіряйте лише офіційній інформації!
показати весь коментар
14.08.2025 10:24 Відповісти
Тоді виходить що люди з Дніпропетровської обл,які бачать все своїми очами агенти фсб,і розповідають неперевірену інформацію,грантожери.
показати весь коментар
14.08.2025 11:36 Відповісти
Якщо ворог просовується кожного дня і Верховний, і Головком нічого не можуть зробити, то можливо пора ставити тих людей, які знають, що робити?
показати весь коментар
14.08.2025 10:24 Відповісти
В окопи перш за все треба когось ставити. Без піхоти і Велінгтон проти тієї орди мало що зробив би разом із Залужним.
показати весь коментар
14.08.2025 10:30 Відповісти
Не так. Мобілізація і моральний стан ЗСУ знищив Боневтік Потужно-Брехливий, коли для збереження свого рейтингу відмовився від мобілізації 500 тисяч укркаїнців для їх підготовки, що пропонував Залужний. А коли в дупу клюнув півень, Зебіл прокинувся і створив бусифікацію.
показати весь коментар
14.08.2025 10:43 Відповісти
Ну тоді сдавайтесь, в кацапії тобі буде кращє...
показати весь коментар
14.08.2025 10:49 Відповісти
А те шо зеленский з 19 року зробив все шоб саме так і відбувалось - без зброї, зупинивши український оборонпром, без бетоних укріпрайонів, без генералів-патріотів котрих він просто вигнав з Арміїї( Генерал Марченко) та ще сотня генералів котрих воно зняло після того, як прибрав Залужного - ну не могли події піти по іншому в такому випадку. Коли ********** здає та нищить войовничу, мотивовану, патріотичну меньшість і топить пів-країни у крові - то який вибір - піти і вмерти та дати можливість ще накрасти сотні міліардів зеленскому та йього менеджерам?
показати весь коментар
14.08.2025 12:19 Відповісти
Треба мобілізація силовиків, молодих відставників, офіцерів. І навіть гумористів. А не доходяг тягти.
показати весь коментар
14.08.2025 11:49 Відповісти
Кацапи вихвалялися, що створили отого "зайчика" біля Мирнограда виключно завдяки тотальній перевазі в дронах. А коли перевага в повітрі належить ворогу, ніяка піхота в окопах довго не протримається. Отже, питання до "верховного посміховиська" - де обіцяні мільйони дронів?
Можна наловити ще тисячі бідолаг на вулицях і кинути під ворожі дрони, але що від цього зміниться?
показати весь коментар
14.08.2025 10:49 Відповісти
"наловити ще тисячі бідолаг на вулицях і кинути під ворожі дрони, але що від цього зміниться?"

Як що? Поменшає українців. Це і є головне завдання зеленої шобли.
показати весь коментар
14.08.2025 11:28 Відповісти
За всі ці провали на фронті несуть персональну відповідальність Верховний голвнокомандувач і головком це вже продовжуєтся більше року жодних висновків не було зроблено всі розмови були про так звану курську операцію і ось результат.
показати весь коментар
14.08.2025 10:39 Відповісти
Південь здали теж через курську операцію?
показати весь коментар
14.08.2025 11:17 Відповісти
Дрищу немає коли воювати, гроші , схемки, відосики , вибори та заглянути в очко )(уйлу.
показати весь коментар
14.08.2025 10:41 Відповісти
Насправді більшості українців "немає коли воювати"...
показати весь коментар
14.08.2025 11:15 Відповісти
Тепер вже так. Бо більшість теж не дурніша від хитрожопої меншості.
показати весь коментар
14.08.2025 11:33 Відповісти
Чому по чотири кожні два дні,значить знають коли кінець,і поділено обща сума сіл
показати весь коментар
14.08.2025 11:37 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5_(%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Це не воно?
показати весь коментар
14.08.2025 12:21 Відповісти
Воно . Просто на карті по старому написано . Видаляю допис ...
показати весь коментар
14.08.2025 12:28 Відповісти
 
 