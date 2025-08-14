50 оборонных компаний получили льготные кредиты на 2,7 млрд грн.

За 9 месяцев работы государственной программы льготного кредитования производителей оборонно-промышленного комплекса уже 50 компаний получили займы на общую сумму 2,7 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство обороны.

Сейчас еще 23 заявки от оборонных предприятий на сумму более 2,5 млрд гривен согласованы к выдаче. Также 57 заявок находятся на разных стадиях рассмотрения.

"Преимущественно за льготными кредитами обращаются производители БпЛА и комплектующих к ним. Это то, что сегодня массово работает на нашу оборону, сохраняет жизни наших воинов и наносит удары по вражеской логистике. Благодаря кредитам наши оружейники могут производить больше оружия и быстрее поставлять его на фронт", - отметила заместитель Министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Программа доступного кредитования для украинских производителей из сферы ОПК была инициирована Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности совместно с Министерством обороны в конце 2024 года как инструмент поддержки критически важных для экономики и обороноспособности предприятий.

Производители частного сектора, которым не хватает оборотного капитала для улучшения и масштабирования производственных мощностей, могут получить:

до 100 млн грн на оборотный капитал - сроком до 3 лет;

до 500 млн грн на инвестиционные проекты - сроком до 5 лет.

Процентная ставка для предприятий ОПК составляет 5%, остальное компенсирует государство.

Кредитные средства можно направить на расширение операционной деятельности, закупку нового оборудования и комплектующих, поддержку оборотных средств для разработок новых образцов вооружения и военной техники и их запуска в серийное производство.

Для получения доступного кредита производителю необходимо обратиться в банк, который участвует в программе. Сейчас это пять банков, которые соответствуют определенным критериям безопасности: Укрэксимбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ и Банк Кредит Днепр.