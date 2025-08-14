50 оборонних компаній отримали пільгові кредити на 2,7 млрд грн

За 9 місяців роботи державної програми пільгового кредитування виробників оборонно-промислового комплексу вже 50 компаній отримали позики на загальну суму 2,7 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі ще 23 заявки від оборонних підприємств на суму понад 2,5 млрд гривень погоджено до видачі. Також 57 заявок перебувають на різних стадіях розгляду.

"Переважно за пільговими кредитами звертаються виробники БпЛА та комплектуючих до них. Це те, що сьогодні масово працює на нашу оборону, зберігає життя наших воїнів та завдає ударів по ворожій логістиці. Завдяки кредитам наші зброярі можуть виробляти більше зброї і швидше постачати її на фронт", – зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

Також читайте: Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI

Програма доступного кредитування для українських виробників зі сфери ОПК була ініційована Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості спільно з Міністерством оборони наприкінці 2024 року як інструмент підтримки критично важливих для економіки та обороноздатності підприємств.

Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:

до 100 млн грн на оборотний капітал – терміном до 3 років;

до 500 млн грн на інвестиційні проєкти – терміном до 5 років.

Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.

Також читайте: Ми бачимо Defence City дієвим правовим режимом, який працює на користь оборонних індустрій, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Кредитні кошти можна спрямувати на розширення операційної діяльності, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, підтримку оборотних коштів для розробок нових зразків озброєння й військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво.

Для отримання доступного кредиту виробникові необхідно звернутися до банку, який бере участь у програмі. Наразі це п’ять банків, які відповідають певним безпековим критеріям: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ та Банк Кредит Дніпро.