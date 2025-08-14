2,6 млрд грн российского онлайн-казино "PIN-UP" вскоре будут перечислены в украинский бюджет, - ГБР
2,6 млрд грн российского онлайн-казино "PIN-UP", взысканные в доход государства, будут перечислены в украинский бюджет в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Отмечается, что это стало возможным благодаря слаженной работе ГБР и Офиса Генерального прокурора, Государственной службы финансового мониторинга и других госорганов.
Напоминаем, что на основании досудебного расследования ГБР Шевченковский райсуд г. Киева 10 июля 2025 года признал виновным в совершении ряда уголовных преступлений директора ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ", которое действовало в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP".
Приговором суда, вступившим в законную силу 10 августа 2025 года, среди прочего, применена специальная конфискация в собственность государства более 2,6 млрд грн, которые были предварительно арестованы и переданы АРМА.
12 августа 2025 года в Министерство финансов и АРМА направлено решение суда, вступившее в законную силу, об обязанности перечислить средства в доход государства и его немедленного исполнения.
