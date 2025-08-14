2,6 млрд грн російського онлайн-казино "PIN-UP" невдовзі будуть перераховані в український бюджет , - ДБР

2,6 млрд грн російського онлайн-казино "PIN-UP", стягнуті у дохід держави, будуть перераховані в український бюджет найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Зазначається, що це стало можливим завдяки злагодженій роботі ДБР та Офісу Генерального прокурора, Державної служби фінансового моніторингу та інших держорганів.

Нагадуємо, що на підставі досудового розслідування ДБР Шевченківський райсуд м. Києва 10 липня 2025 року визнав винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень директора ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", яке діяло в Україні під брендом онлайн-казино "PIN-UP".

Вироком суду, який набрав законної сили 10 серпня 2025 року, серед іншого, застосовано спеціальну конфіскацію у власність держави понад 2,6 млрд грн, що були попередньо арештовані та передані АРМА.

12 серпня 2025 року до Міністерства фінансів та АРМА направлено рішення суду, що набрало законної сили, про обов’язок перерахувати кошти в дохід держави та його негайного виконання.

