Осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма Федоряна освободили для обмена в Россию.

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству прокурора освободил осужденного за госизмену Николая Федоряна от отбывания наказания в связи с принятием решения о передаче его для обмена как военнопленного.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 11 августа.

Приговором Голосеевского районного суда Киева в октябре 2024 года Федорян за государственную измену был приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Заявление на обмен

Федорян написал заявление на обмен, но параллельно обжаловал приговор. В июне 2025 года Верховный суд назначил повторное рассмотрение апелляционной жалобы Федоряна. Но в дальнейшем Федорян от этой жалобы отказался.

5 августа 2025 года Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными принял решение о передаче осужденного Федоряна России для обмена в качестве военнопленного.

Кто такой Николай Федорян

Федорян около 30 лет работал в органах внутренних дел, в конце 2011-го вышел на пенсию и с 2012-го работал в госпредприятии "Черноморнефтегаз" в управлении транспорта.

После аннексии он остался в Крыму, получил паспорт гражданина РФ и продолжил работать в российском ГУП РК "Черноморнефтегаз", созданном оккупантами на базе захваченного украинского предприятия. Раз в год он ездил на материковую территорию Украины навещать своих престарелых родителей.

Напоминаем, пресс-служба Прокуратуры АРК и Севастополя сообщила, что 7 ноября 2020 года на КПВВ "Каланчак" при попытке въезда в аннексированный Крым задержали бывшего сотрудника украинского предприятия "Черноморнефтегаз", которого подозревают в "помощи российским правоохранителям при проведении обысков и задержаний граждан по крымским "делам Хизб-ут-Тахрир".

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября 2020 года суд взял мужчину под стражу.