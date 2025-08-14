УКР
Справа ексзамглави МВС Криму Федоряна
1 446 6

Засудженого ексзаступника голови МВС Криму Федоряна звільнили для обміну в Росію

федорян

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокурора звільнив засудженого за держзраду Миколу Федоряна від відбування покарання у звʼязку з прийняттям рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 11 серпня.

Вироком Голосіївського районного суду Києва у жовтні 2024 року Федоряна за державну зраду було засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Заява на обмін

Федорян написав заяву на обмін, але паралельно оскаржував вирок. У червні 2025 року Верховний суд призначив повторний розгляд апеляційної скарги Федоряна. Але надалі Федорян від цієї скарги відмовився.

5 серпня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими прийняв рішення про передачу засудженого Федоряна Росії для обміну як військовополоненого.

Хто такий Микола Федорян

Федорян близько 30 років працював в органах внутрішніх справ, наприкінці 2011-го вийшов на пенсію і з 2012-го працював у держпідприємстві "Чорноморнафтогаз" в управлінні транспорту.

Після анексії він залишився в Криму, отримав паспорт громадянина РФ і продовжив працювати у російському ГУП РК "Черноморнефтегаз", створеному окупантами на базі захопленого українського підприємства. Раз на рік він їздив на материкову територію України відвідувати своїх пристарілих батьків.

Нагадуємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада 2020 року на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб-ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада 2020 року суд взяв чоловіка під варту.

5 років відмотав,тепер хтось своїх близьких побачить,нормально
показати весь коментар
14.08.2025 12:10 Відповісти
він зрадник а не війсковополонений...але зелені зрадники рятують свого
показати весь коментар
14.08.2025 12:11 Відповісти
А може рятують того, на кого цей непотріб поміняють.
показати весь коментар
14.08.2025 12:17 Відповісти
От чого мэнти- завжди зрадники? Діючі мэнти, чи бувшиє- завжди зрадять!
показати весь коментар
14.08.2025 12:22 Відповісти
Бо туди йдуть спеціальні люди - мусора, одним словом.
показати весь коментар
14.08.2025 12:41 Відповісти
Поміняйте цю тварину на мого племінника Богдана! Він досвідчений воїн. Попав в полон прикриваючи відхід військ!
показати весь коментар
14.08.2025 13:10 Відповісти
 
 