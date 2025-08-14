Засудженого ексзаступника голови МВС Криму Федоряна звільнили для обміну в Росію

Шевченківський районний суд Києва за клопотанням прокурора звільнив засудженого за держзраду Миколу Федоряна від відбування покарання у звʼязку з прийняттям рішення про передачу його для обміну як військовополоненого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 11 серпня.

Вироком Голосіївського районного суду Києва у жовтні 2024 року Федоряна за державну зраду було засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Заява на обмін

Федорян написав заяву на обмін, але паралельно оскаржував вирок. У червні 2025 року Верховний суд призначив повторний розгляд апеляційної скарги Федоряна. Але надалі Федорян від цієї скарги відмовився.

5 серпня 2025 року Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими прийняв рішення про передачу засудженого Федоряна Росії для обміну як військовополоненого.

Також читайте: СБУ повідомила про заочну підозру колаборанту, що працював на окупаційну митну службу на Луганщині

Хто такий Микола Федорян

Федорян близько 30 років працював в органах внутрішніх справ, наприкінці 2011-го вийшов на пенсію і з 2012-го працював у держпідприємстві "Чорноморнафтогаз" в управлінні транспорту.

Після анексії він залишився в Криму, отримав паспорт громадянина РФ і продовжив працювати у російському ГУП РК "Черноморнефтегаз", створеному окупантами на базі захопленого українського підприємства. Раз на рік він їздив на материкову територію України відвідувати своїх пристарілих батьків.

Нагадуємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада 2020 року на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у "допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб-ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада 2020 року суд взяв чоловіка під варту.