Гарантии безопасности для Украины
752 21

ЕС приветствует готовность США принять участие в гарантиях безопасности для Украины, - Еврокомиссия

Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине ЕС приветствует это решение

В Евросоюзе приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что США присоединятся к предоставлению гарантий безопасности Украине после установления мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", - подчеркнула она.

В Еврокомиссии "очень приветствуют все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".

"Это действительно один из положительных результатов встречи", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности, но за пределами НАТО. Они разочаруют сторонников страны, - Politico

Топ комментарии
+8
Бу-га-га.
"Гарантії" від США це як "чесне слово" від кацапів...
14.08.2025 15:13 Ответить
14.08.2025 15:13 Ответить
+7
залізобетонні гарантії США на будапештському цементі
14.08.2025 15:39 Ответить
14.08.2025 15:39 Ответить
+5
Ви ще в Бупешті ті гарантії підпишіть, для повноти картини
14.08.2025 15:26 Ответить
14.08.2025 15:26 Ответить
ЄС піймала Трампа на слові
14.08.2025 15:11 Ответить
14.08.2025 15:11 Ответить
Типу в перший раз. Там як з гуся вода...
14.08.2025 15:14 Ответить
14.08.2025 15:14 Ответить
Так - але ж як Трамп промахнеться - ці ж пройоби накопичуються - а в нього за плечима респи і вибори в Конгрес
14.08.2025 15:21 Ответить
14.08.2025 15:21 Ответить
Вони не накопичуються, вони піднімають планку дозволеного.
Таке собі політичне вікно Овертона...
14.08.2025 15:24 Ответить
14.08.2025 15:24 Ответить
В Трампа зараз внутрішні проблеми, йому зараз конче потрібні успіхи.
14.08.2025 15:24 Ответить
14.08.2025 15:24 Ответить
залізобетонні гарантії США на будапештському цементі
14.08.2025 15:39 Ответить
14.08.2025 15:39 Ответить
І тут же йде заява: "Трамп не хоче вводити санкції проти рф, у нього в пріоритеті дипломатія".
/Білий дім/
14.08.2025 16:01 Ответить
14.08.2025 16:01 Ответить
Бу-га-га.
"Гарантії" від США це як "чесне слово" від кацапів...
14.08.2025 15:13 Ответить
14.08.2025 15:13 Ответить
ЕС- сциклива, бесформена маса, яка зажралась, буде вітати все лиш би самим не опинитись в війні.
14.08.2025 15:23 Ответить
14.08.2025 15:23 Ответить
Одна справа ссятися толком не маючи армії. Інша - маючи першу в світі....
показать весь комментарий
14.08.2025 15:26 Ответить
Ви ще в Бупешті ті гарантії підпишіть, для повноти картини
14.08.2025 15:26 Ответить
14.08.2025 15:26 Ответить
Гарантії безпеки - це Україна в НАТО. Інше - пуста балаканина...
14.08.2025 15:28 Ответить
14.08.2025 15:28 Ответить
Тампон вже заявив що не підтримає вступ України в НАТО. То які гарантії безпеки воно надасть? Мамою поклянеться чи зуб дасть?
14.08.2025 15:29 Ответить
14.08.2025 15:29 Ответить
Й_й цирк триває.
14.08.2025 15:33 Ответить
14.08.2025 15:33 Ответить
Навіщо ще якісь гарантії . Є ж Будапештський меморандум і 30 + договорів підписаних Зеленським?

З.І. якщо серьйозно то навіть цікаво як ці гарантії можуть звучати , якщо гарантії тільки на території на зараз не окуповані москалями ,то це ж визнання за Московією окупованих територій?
14.08.2025 15:34 Ответить
14.08.2025 15:34 Ответить
Це вони певно сміються. США нічого своєчасно не було зроблено.
14.08.2025 15:50 Ответить
14.08.2025 15:50 Ответить
«Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти.» - Вінстон Черчилль.
А цей парубок знав про що казав...
14.08.2025 16:04 Ответить
14.08.2025 16:04 Ответить
Заступниця головної речниці? Це що за звір такий? А що прибиральниця кабінету рудого там сказала? Чи дочка Келлога? Журношлюхи.
А які гарантії ? Від кого?Янкі кинули всіх своїх союзників,від В'єтнаму до Афганістану з Україною включно (будапештський меморандум).
Могутні ЗСУ- єдина гарантія існування України. А не ніякі закакані США,аморфні Євросоюз чи НАТО.
14.08.2025 15:56 Ответить
14.08.2025 15:56 Ответить
Вже брали, більше не треба. Нехай виконують ті шо вже взяли на себе ранійше шоб не перенапружуватись новими, а то ще пуп роза'яжится від нових гарантій.
14.08.2025 15:57 Ответить
14.08.2025 15:57 Ответить
Гарантії?? Трамп сказав трамп забув.. трамп у відставці.. а наступник скаже ідіть на будапештський мнморандум.. що нам за куйню ЄС з трампоном готують??
14.08.2025 16:07 Ответить
14.08.2025 16:07 Ответить
А що, трампакс у відставку подал?
Між куйлом та трампаксом, різниці не бачу!
14.08.2025 16:36 Ответить
14.08.2025 16:36 Ответить
 
 