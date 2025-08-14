ЕС приветствует готовность США принять участие в гарантиях безопасности для Украины, - Еврокомиссия

В Евросоюзе приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что США присоединятся к предоставлению гарантий безопасности Украине после установления мира.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", - подчеркнула она.

В Еврокомиссии "очень приветствуют все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".

"Это действительно один из положительных результатов встречи", - добавила она.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

