ЕС приветствует готовность США принять участие в гарантиях безопасности для Украины, - Еврокомиссия
В Евросоюзе приветствуют заявление президента США Дональда Трампа о том, что США присоединятся к предоставлению гарантий безопасности Украине после установления мира.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом заявила заместитель главного спикера Еврокомиссии Арианна Подеста.
"Это то, что мы приветствуем... Важным аспектом является то, что США заявили, что они готовы это сделать", - подчеркнула она.
В Еврокомиссии "очень приветствуют все усилия, которые обеспечат возможность для Украины находиться в прочной позиции, чтобы защищать себя".
"Это действительно один из положительных результатов встречи", - добавила она.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке собі політичне вікно Овертона...
/Білий дім/
"Гарантії" від США це як "чесне слово" від кацапів...
З.І. якщо серьйозно то навіть цікаво як ці гарантії можуть звучати , якщо гарантії тільки на території на зараз не окуповані москалями ,то це ж визнання за Московією окупованих територій?
А цей парубок знав про що казав...
А які гарантії ? Від кого?Янкі кинули всіх своїх союзників,від В'єтнаму до Афганістану з Україною включно (будапештський меморандум).
Могутні ЗСУ- єдина гарантія існування України. А не ніякі закакані США,аморфні Євросоюз чи НАТО.
Між куйлом та трампаксом, різниці не бачу!