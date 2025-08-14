ЄС вітає готовність США взяти участь у гарантіях безпеки для України, - Єврокомісія

У Євросоюзі вітають заяву президента США Дональда Трампа про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця головної речниці Євро комісії Аріанна Подеста.

"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", - наголосила вона.

У Єврокомісії "дуже вітають всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

