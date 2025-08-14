ЄС вітає готовність США взяти участь у гарантіях безпеки для України, - Єврокомісія
У Євросоюзі вітають заяву президента США Дональда Трампа про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця головної речниці Євро комісії Аріанна Подеста.
"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", - наголосила вона.
У Єврокомісії "дуже вітають всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".
"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", - додала вона.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.
Таке собі політичне вікно Овертона...
/Білий дім/
"Гарантії" від США це як "чесне слово" від кацапів...
З.І. якщо серьйозно то навіть цікаво як ці гарантії можуть звучати , якщо гарантії тільки на території на зараз не окуповані москалями ,то це ж визнання за Московією окупованих територій?
А цей парубок знав про що казав...
А які гарантії ? Від кого?Янкі кинули всіх своїх союзників,від В'єтнаму до Афганістану з Україною включно (будапештський меморандум).
Могутні ЗСУ- єдина гарантія існування України. А не ніякі закакані США,аморфні Євросоюз чи НАТО.
Між куйлом та трампаксом, різниці не бачу!