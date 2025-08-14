УКР
ЄС вітає готовність США взяти участь у гарантіях безпеки для України, - Єврокомісія

Трамп готовий надати гарантії безпеки Україні ЄС вітає це рішення

У Євросоюзі вітають заяву президента США Дональда Трампа про те, що США долучаться до надання гарантій безпеки Україні після встановлення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявила заступниця головної речниці Євро комісії Аріанна Подеста.

"Це те, що ми вітаємо… Важливим аспектом є те, що США заявили, що вони готові це зробити", - наголосила вона.

У Єврокомісії "дуже вітають всі зусилля, які забезпечать можливість для України перебувати у міцній позиції, щоб захищати себе".

"Це дійсно один із позитивних результатів зустрічі", - додала вона.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але за межами НАТО. Вони розчарують прихильників країни, - Politico

Єврокомісія (2245) США (24043) Трамп Дональд (6788) гарантії безпеки (146)
+8
Бу-га-га.
"Гарантії" від США це як "чесне слово" від кацапів...
14.08.2025 15:13 Відповісти
+7
залізобетонні гарантії США на будапештському цементі
14.08.2025 15:39 Відповісти
+5
Ви ще в Бупешті ті гарантії підпишіть, для повноти картини
14.08.2025 15:26 Відповісти
ЄС піймала Трампа на слові
14.08.2025 15:11 Відповісти
Типу в перший раз. Там як з гуся вода...
14.08.2025 15:14 Відповісти
Так - але ж як Трамп промахнеться - ці ж пройоби накопичуються - а в нього за плечима респи і вибори в Конгрес
14.08.2025 15:21 Відповісти
Вони не накопичуються, вони піднімають планку дозволеного.
Таке собі політичне вікно Овертона...
14.08.2025 15:24 Відповісти
В Трампа зараз внутрішні проблеми, йому зараз конче потрібні успіхи.
14.08.2025 15:24 Відповісти
14.08.2025 15:39 Відповісти
І тут же йде заява: "Трамп не хоче вводити санкції проти рф, у нього в пріоритеті дипломатія".
/Білий дім/
14.08.2025 16:01 Відповісти
14.08.2025 15:13 Відповісти
ЕС- сциклива, бесформена маса, яка зажралась, буде вітати все лиш би самим не опинитись в війні.
14.08.2025 15:23 Відповісти
Одна справа ссятися толком не маючи армії. Інша - маючи першу в світі....
14.08.2025 15:26 Відповісти
14.08.2025 15:26 Відповісти
Гарантії безпеки - це Україна в НАТО. Інше - пуста балаканина...
14.08.2025 15:28 Відповісти
Тампон вже заявив що не підтримає вступ України в НАТО. То які гарантії безпеки воно надасть? Мамою поклянеться чи зуб дасть?
14.08.2025 15:29 Відповісти
Й_й цирк триває.
14.08.2025 15:33 Відповісти
Навіщо ще якісь гарантії . Є ж Будапештський меморандум і 30 + договорів підписаних Зеленським?

З.І. якщо серьйозно то навіть цікаво як ці гарантії можуть звучати , якщо гарантії тільки на території на зараз не окуповані москалями ,то це ж визнання за Московією окупованих територій?
14.08.2025 15:34 Відповісти
Це вони певно сміються. США нічого своєчасно не було зроблено.
14.08.2025 15:50 Відповісти
«Ви завжди можете розраховувати, що американці зроблять правильно після того, як вони перепробують всі інші варіанти.» - Вінстон Черчилль.
А цей парубок знав про що казав...
14.08.2025 16:04 Відповісти
Заступниця головної речниці? Це що за звір такий? А що прибиральниця кабінету рудого там сказала? Чи дочка Келлога? Журношлюхи.
А які гарантії ? Від кого?Янкі кинули всіх своїх союзників,від В'єтнаму до Афганістану з Україною включно (будапештський меморандум).
Могутні ЗСУ- єдина гарантія існування України. А не ніякі закакані США,аморфні Євросоюз чи НАТО.
14.08.2025 15:56 Відповісти
Вже брали, більше не треба. Нехай виконують ті шо вже взяли на себе ранійше шоб не перенапружуватись новими, а то ще пуп роза'яжится від нових гарантій.
14.08.2025 15:57 Відповісти
Гарантії?? Трамп сказав трамп забув.. трамп у відставці.. а наступник скаже ідіть на будапештський мнморандум.. що нам за куйню ЄС з трампоном готують??
14.08.2025 16:07 Відповісти
А що, трампакс у відставку подал?
Між куйлом та трампаксом, різниці не бачу!
14.08.2025 16:36 Відповісти
ЄС без США навіть перднути нездатне. Повні куколди.
14.08.2025 18:10 Відповісти
 
 