Накануне встречи на Аляске Greenpeace призвала Россию прекратить оккупацию ЗАЭС

Накануне встречи лидеров США и РФ на Аляске международная экологическая организация Greenpeace выступила с призывом к полному выводу российских военных и персонала "Росатома" с территории незаконно оккупированной Запорожской АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Greenpeace.

"Все российские военные силы и персонал Росатома должны быть выведены из Запорожской атомной электростанции", - отмечает Greenpeace Украина накануне встречи президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина на Аляске, запланированной на пятницу, 15 августа.

"Как недавно подтвердили лидеры Европейского Союза, суверенитет и территориальная целостность Украины должны уважаться. Этого требуют международное право и Устав Организации Объединенных Наций. Чтобы выполнить эти обязательства, международное сообщество должно обеспечить возвращение Запорожской АЭС Украине. Ни в одном будущем соглашении не может быть легитимных условий, при которых "Росатом" и режим Путина смогут сохранить контроль над Запорожской АЭС. Это дало бы российскому режиму возможность в любой момент угрожать ядерной катастрофой Украине и Европе. Союзники Украины должны приложить все усилия, чтобы предотвратить реализацию этого кошмарного ядерного сценария", - заявляет Шон Берни, старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Украина.

Как сообщал Укринформ, крупнейшая в Европе атомная электростанция - ЗАЭС - находится под российской оккупацией с 4 марта 2022 года. В том же году все энергоблоки были постепенно переведены в состояние "холодной остановки". Взорвав в 2023 году Каховскую ГЭС, россияне лишили станцию источника воды для охлаждения реакторов. Вражеские обстрелы постоянно отключают единственную нить электропитания станции, идущую с контролируемых Украиной территорий.