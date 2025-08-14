Напередодні зустрічі на Алясці Greenpeace закликала до припинення Росією окупації ЗАЕС

Напередодні зустрічі лідерів США та РФ на Алясці міжнародна екологічна організація Greenpeace виступила із закликом до повного виведення російських військових та персоналу "Росатому" з території незаконно окупованої Запорізької АЕС.

про це йдеться на сайті Greenpeace.

"Всі російські військові сили та персонал Росатома повинні бути виведені із Запорізької атомної електростанції", – наголошує Greenpeace Україна напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна в Алясці, запланованої на п’ятницю, 15 серпня.

"Як нещодавно підтвердили лідери Європейського Союзу, суверенітет і територіальна цілісність України повинні поважатися. Цього вимагають міжнародне право та Статут Організації Об’єднаних Націй. Щоб виконати ці зобов’язання, міжнародне співтовариство повинно забезпечити повернення Запорізької АЕС Україні. У жодній майбутній угоді не може бути легітимних умов, за яких "Росатом" і режим Путіна зможуть зберегти контроль над Запорізькою АЕС. Це дало б російському режиму можливість у будь-який момент погрожувати ядерною катастрофою Україні та Європі. Союзники України повинні докласти всіх зусиль, щоб запобігти реалізації цього кошмарного ядерного сценарію", – заявляє Шон Берні, старший спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Україна.

Як повідомляв Укрінформ, найбільша в Європі атомна електростанція – ЗАЕС – перебуває під російською окупацією з 4 березня 2022 року. Того ж року всі енергоблоки були поступово переведені у стан "холодного зупину". Підірвавши у 2023 році Каховську ГЕС, росіяни позбавили станцію джерела води для охолодження реакторів. Ворожі обстріли постійно відключають єдину нитку електроживлення станції, що йде з контрольованих Україною територій.