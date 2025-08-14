Украина должна стать "стальным дикобразом", чтобы внешний агрессор не смог ее переварить, - Еврокомиссия
Украина самостоятельно должна решать вопрос территориальной целостности, и украинские силы должны быть способны защищать свою страну.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.
"Я могу использовать слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы объяснить концепцию, на которую она уже много раз ссылалась, а именно - стратегию стального дикобраза. Она имеет целью сделать Украину такой, чтобы внешний агрессор не смог ее переварить", - отметила она.
Кроме того, пресс-секретарь объяснила значение "общей позиции для Украины", которая, по словам президента Еврокомиссии, была усилена во время вчерашнего разговора между лидерами Европы и НАТО, президентами Трампом и Зеленским.
"В целом было достигнуто общей позиции, что первым шагом должно быть прекращение огня. Текущая линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. (...) Также четким результатом встречи является то, что именно Украина должна решать вопрос территориальной целостности. Кроме того, относительно гарантий безопасности, украинские силы должны быть способны защищать свою страну", - рассказала Подеста.
Относительно того, известно ли ЕС о планах Трампа проинформировать лидеров ЕС о результатах его встречи с Путиным, пресс-секретарь ответила: "У нас нет конкретных временных рамок, которыми я могу поделиться с вами. Это также зависит от времени встречи, ее продолжительности, разницы во времени и т.д., но, насколько мы понимаем, он действительно проинформирует".
Также она уточнила, что ожидается разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
А за той час, поки війна в Україні триватиме - Європа має підготуватись до оборони і вивчити нові методи ведення війни. На це у неї є ще 5 років, можливо більше. Але починати треба вже зараз.
щоб зовнішній агресор не зміг її перетравитищоб Європа ні на мить не припиняли своє сите самовдоволене життя.
Требо налаштовуватися на десятирічне протистояння ... але у світі нема жодного іншого досвіту , крім ізраїльского .
Я не проти силовіків -- їх требо долучати в відсотках до 99% . Особливо -- охоронців . Резервна служба повинна буть для кожного чоловіка по місяцю кожний рік ...