РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 056 31

Украина должна стать "стальным дикобразом", чтобы внешний агрессор не смог ее переварить, - Еврокомиссия

Еврокомиссия о гарантиях безопасности для Украины

Украина самостоятельно должна решать вопрос территориальной целостности, и украинские силы должны быть способны защищать свою страну.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Я могу использовать слова президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы объяснить концепцию, на которую она уже много раз ссылалась, а именно - стратегию стального дикобраза. Она имеет целью сделать Украину такой, чтобы внешний агрессор не смог ее переварить", - отметила она.

Кроме того, пресс-секретарь объяснила значение "общей позиции для Украины", которая, по словам президента Еврокомиссии, была усилена во время вчерашнего разговора между лидерами Европы и НАТО, президентами Трампом и Зеленским.

Читайте также: Трамп поддерживает предоставление гарантий Украине и готов принимать в этом участие, - Зеленский

"В целом было достигнуто общей позиции, что первым шагом должно быть прекращение огня. Текущая линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров. (...) Также четким результатом встречи является то, что именно Украина должна решать вопрос территориальной целостности. Кроме того, относительно гарантий безопасности, украинские силы должны быть способны защищать свою страну", - рассказала Подеста.

Относительно того, известно ли ЕС о планах Трампа проинформировать лидеров ЕС о результатах его встречи с Путиным, пресс-секретарь ответила: "У нас нет конкретных временных рамок, которыми я могу поделиться с вами. Это также зависит от времени встречи, ее продолжительности, разницы во времени и т.д., но, насколько мы понимаем, он действительно проинформирует".

Также она уточнила, что ожидается разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Также читайте: ЕС приветствует готовность США принять участие в гарантиях безопасности для Украины, - Еврокомиссия

Автор: 

Еврокомиссия (1512) гарантии безопасности (148)
Топ комментарии
+6
Бла бла бла.
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
14.08.2025 16:09 Ответить
+3
Так мля озброююте нас по максимуму і спіть спокійно.
14.08.2025 16:06 Ответить
+3
Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити щоб Європа ні на мить не припиняли своє сите самовдоволене життя.
14.08.2025 16:14 Ответить
Сталевий дикообраз це оборонна стратегія, а Україні потрібна стратегія атакуююча та перемагаюча!
14.08.2025 16:20 Ответить
А ще потрібна стратегія багатства, здоров'я та стратегія гарного настрою.
14.08.2025 16:27 Ответить
мова про те що ЄС не хоче перемоги України в війні
14.08.2025 16:35 Ответить
Вони хоча б за цією, обороною стратегією нам дали по максимум.
14.08.2025 17:04 Ответить
Мабуть сита Європа не до кінця розуміє що це таке росія
14.08.2025 16:07 Ответить
Вже померли всі ті хто це знав.
14.08.2025 16:15 Ответить
Бла бла бла.
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
14.08.2025 16:09 Ответить
Потрібно мати чим бити у відповідь - шоб Україна не стала полігоном для випробування кацапських ракет Шахедів
14.08.2025 16:10 Ответить
Тут все правильно, Україна має захищати себе сама, а Європа і Захід можуть лише допомагати.
А за той час, поки війна в Україні триватиме - Європа має підготуватись до оборони і вивчити нові методи ведення війни. На це у неї є ще 5 років, можливо більше. Але починати треба вже зараз.
14.08.2025 16:11 Ответить
це вже було
14.08.2025 16:13 Ответить
Україна має стати державою з ядерною зброєю.
14.08.2025 16:14 Ответить
Ви навіть у свій Союз насне включили разом з нашим літієм і вигодою , яку б мали… Ми вже й так одикобразилися від словоблуддя.
14.08.2025 16:14 Ответить
Зробіть життя для роботяг в Україні набагато кращим ніж у москалів і жодна лугандонія та Крим не лізтимуть до кацапів у ярмо. І на які гроші утримуватимуть ЗСУ якщо економіка бананова? А пенсів? Чи сподіваються назавжди спихнути на платників податків ЄС?
14.08.2025 16:16 Ответить
Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити, - Єврокомісія
14.08.2025 16:25 Ответить
Не вигадуйте - Хаям жив саме у ті часи , коли вміння красово висловлювати свою думку було синонімом розуму .
14.08.2025 16:29 Ответить
Спочатку ковтають , потім йде травлення ...
14.08.2025 16:25 Ответить
Українці ніколи не стануть такими , якщо будут слухать усяких Світанів про те , що воювати за державу винні виключно міфічні "силовики" - це дає кожному думать , що мовляв "я не народженний для війни" й є якісь там охоронці , бандюки , поліціянти , а я "мовляв" людина мирної професії . В Україні не існує такої кількості т.з. "силовиків" . Бо мова не іде про 1 млн. потенціала . Що б була справедливіст , що ризики поділити на усіх - требо 5-7 млн. подготовленних бійців . Для цього треба інша система формування .... Чомусь Лі Куан Ю не соромився копіювати ізраїльску систему ... А тут українцям на вуха крапають усякі світани ...
Требо налаштовуватися на десятирічне протистояння ... але у світі нема жодного іншого досвіту , крім ізраїльского .
Я не проти силовіків -- їх требо долучати в відсотках до 99% . Особливо -- охоронців . Резервна служба повинна буть для кожного чоловіка по місяцю кожний рік ...
14.08.2025 16:27 Ответить
ти вже визначся - треба силовиків долучати чи не треба?
14.08.2025 16:37 Ответить
Спочатку треба пересаджати Зе-владу, та перезапустити всі інституції в країні. Бо все через зельону дупу пропущене.
14.08.2025 16:32 Ответить
Може ми ще й власні ракети маємо самі робити?!
14.08.2025 16:34 Ответить
статевим сракообразом
14.08.2025 16:35 Ответить
Венгрия гарантирует безопасность. Её меморандум 31 год вспоминают.
14.08.2025 16:38 Ответить
лучше бы оружия побольше дали,а то только трескучими надоедливыми фразами **********,сопли жуют который год!
14.08.2025 16:46 Ответить
Про це вже говорили хер зна коли, за цей час можно було сюди стільки зброї нагнати шо був би сталево-шипований медоїд, а медоїда навіть лев боїться, а на парашу дивилися би хай буде як на медвідя, але малайського, а не бурого!
14.08.2025 16:50 Ответить
Без розвиненої економіки сталевий дикобраз - це або вічно на подачках, або на хлібі й воді. Все ж на танки піде, як в совку.
14.08.2025 16:56 Ответить
Так це ж рожева мрія Європи. Сусід-злидень, який за копійки на неї працюватиме і її захищатиме.
14.08.2025 17:20 Ответить
Ми, європейські країни, будемо під захистом американської парасольки, а Україна хай стане сталевим дикобразом проковтнувши який Москва вже не зможе на нас напасти.(С) Всі європейські політики.
14.08.2025 17:08 Ответить
Поточна лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. (…) -ЦЕ САМЕ ТОЙ ВИПАДОК.КОЛИ В СТАЛЕВОГО ДИКОБРАЗА ВЖЕ ОБРІЗАЛИ ЧАСТИНУ СТАЛІ...ДЕБІЛИ ПЛЯТЬ...
14.08.2025 17:08 Ответить
 
 