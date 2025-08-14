Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити, - Єврокомісія

Україна самостійно має вирішувати питання територіальної цілісності, і українські сили повинні бути здатні захищати свою країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Я можу використати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб пояснити концепцію, на яку вона вже багато разів посилалася, а саме - стратегію сталевого дикобраза. Вона має на меті зробити Україну такою, щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити", – зазначила вона.

Крім того, речниця пояснила значення "спільної позиції для України", яка, за словами президентки Єврокомісії, була посилена під час вчорашньої розмови між лідерами Європи та НАТО, президентами Трампом та Зеленським.

"Загалом було досягнуто спільної позиції, що першим кроком має бути припинення вогню. Поточна лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. (…) Також чітким результатом зустрічі є те, що саме Україна має вирішувати питання територіальної цілісності. Крім того, щодо гарантій безпеки, українські сили повинні бути здатні захищати свою країну", – розповіла Подеста.

Стосовно того, чи відомо ЄС про плани Трампа поінформувати лідерів ЄС про результати його зустрічі з Путіним, речниця відповіла: "У нас немає конкретних часових рамок, якими я можу поділитися з вами. Це також залежить від часу зустрічі, її тривалості, різниці в часі тощо, але, наскільки ми розуміємо, він справді поінформує".

Також вона уточнила, що очікується розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

