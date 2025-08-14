УКР
Новини
1 374 39

Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити, - Єврокомісія

Єврокомісія про гарантії безпеки для України

Україна самостійно має вирішувати питання територіальної цілісності, і українські сили повинні бути здатні захищати свою країну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.

"Я можу використати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб пояснити концепцію, на яку вона вже багато разів посилалася, а саме - стратегію сталевого дикобраза. Вона має на меті зробити Україну такою, щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити", – зазначила вона.

Крім того, речниця пояснила значення "спільної позиції для України", яка, за словами президентки Єврокомісії, була посилена під час вчорашньої розмови між лідерами Європи та НАТО, президентами Трампом та Зеленським.

"Загалом було досягнуто спільної позиції, що першим кроком має бути припинення вогню. Поточна лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. (…) Також чітким результатом зустрічі є те, що саме Україна має вирішувати питання територіальної цілісності. Крім того, щодо гарантій безпеки, українські сили повинні бути здатні захищати свою країну", – розповіла Подеста.

Стосовно того, чи відомо ЄС про плани Трампа поінформувати лідерів ЄС про результати його зустрічі з Путіним, речниця відповіла: "У нас немає конкретних часових рамок, якими я можу поділитися з вами. Це також залежить від часу зустрічі, її тривалості, різниці в часі тощо, але, наскільки ми розуміємо, він справді поінформує".

Також вона уточнила, що очікується розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Топ коментарі
+9
Бла бла бла.
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
14.08.2025 16:09 Відповісти
+4
Так мля озброююте нас по максимуму і спіть спокійно.
14.08.2025 16:06 Відповісти
+4
Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити щоб Європа ні на мить не припиняли своє сите самовдоволене життя.
14.08.2025 16:14 Відповісти
Так мля озброююте нас по максимуму і спіть спокійно.
14.08.2025 16:06 Відповісти
Сталевий дикообраз це оборонна стратегія, а Україні потрібна стратегія атакуююча та перемагаюча!
14.08.2025 16:20 Відповісти
А ще потрібна стратегія багатства, здоров'я та стратегія гарного настрою.
14.08.2025 16:27 Відповісти
мова про те що ЄС не хоче перемоги України в війні
14.08.2025 16:35 Відповісти
може то ви не хочете перемоги?
14.08.2025 17:53 Відповісти
ми воюємо на фронті, а ви?
14.08.2025 18:22 Відповісти
хто ви?
14.08.2025 18:28 Відповісти
Вони хоча б за цією, обороною стратегією нам дали по максимум.
14.08.2025 17:04 Відповісти
Мабуть сита Європа не до кінця розуміє що це таке росія
14.08.2025 16:07 Відповісти
Вже померли всі ті хто це знав.
14.08.2025 16:15 Відповісти
не розуміє, це так..
але хто вам заважав бути ситим?
всі у вас це вже зрозуміли.. чи ще ні?
14.08.2025 17:56 Відповісти
Бла бла бла.
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
14.08.2025 16:09 Відповісти
Потрібно мати чим бити у відповідь - шоб Україна не стала полігоном для випробування кацапських ракет Шахедів
14.08.2025 16:10 Відповісти
Тут все правильно, Україна має захищати себе сама, а Європа і Захід можуть лише допомагати.
А за той час, поки війна в Україні триватиме - Європа має підготуватись до оборони і вивчити нові методи ведення війни. На це у неї є ще 5 років, можливо більше. Але починати треба вже зараз.
14.08.2025 16:11 Відповісти
це вже було
14.08.2025 16:13 Відповісти
Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити щоб Європа ні на мить не припиняли своє сите самовдоволене життя.
14.08.2025 16:14 Відповісти
Україна має стати державою з ядерною зброєю.
14.08.2025 16:14 Відповісти
Ви навіть у свій Союз насне включили разом з нашим літієм і вигодою , яку б мали… Ми вже й так одикобразилися від словоблуддя.
14.08.2025 16:14 Відповісти
Зробіть життя для роботяг в Україні набагато кращим ніж у москалів і жодна лугандонія та Крим не лізтимуть до кацапів у ярмо. І на які гроші утримуватимуть ЗСУ якщо економіка бананова? А пенсів? Чи сподіваються назавжди спихнути на платників податків ЄС?
14.08.2025 16:16 Відповісти
Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити, - Єврокомісія
14.08.2025 16:25 Відповісти
Не вигадуйте - Хаям жив саме у ті часи , коли вміння красово висловлювати свою думку було синонімом розуму .
14.08.2025 16:29 Відповісти
Спочатку ковтають , потім йде травлення ...
14.08.2025 16:25 Відповісти
Українці ніколи не стануть такими , якщо будут слухать усяких Світанів про те , що воювати за державу винні виключно міфічні "силовики" - це дає кожному думать , що мовляв "я не народженний для війни" й є якісь там охоронці , бандюки , поліціянти , а я "мовляв" людина мирної професії . В Україні не існує такої кількості т.з. "силовиків" . Бо мова не іде про 1 млн. потенціала . Що б була справедливіст , що ризики поділити на усіх - требо 5-7 млн. подготовленних бійців . Для цього треба інша система формування .... Чомусь Лі Куан Ю не соромився копіювати ізраїльску систему ... А тут українцям на вуха крапають усякі світани ...
Требо налаштовуватися на десятирічне протистояння ... але у світі нема жодного іншого досвіту , крім ізраїльского .
Я не проти силовіків -- їх требо долучати в відсотках до 99% . Особливо -- охоронців . Резервна служба повинна буть для кожного чоловіка по місяцю кожний рік ...
14.08.2025 16:27 Відповісти
ти вже визначся - треба силовиків долучати чи не треба?
14.08.2025 16:37 Відповісти
Спочатку треба пересаджати Зе-владу, та перезапустити всі інституції в країні. Бо все через зельону дупу пропущене.
14.08.2025 16:32 Відповісти
Може ми ще й власні ракети маємо самі робити?!
14.08.2025 16:34 Відповісти
статевим сракообразом
14.08.2025 16:35 Відповісти
Венгрия гарантирует безопасность. Её меморандум 31 год вспоминают.
14.08.2025 16:38 Відповісти
лучше бы оружия побольше дали,а то только трескучими надоедливыми фразами **********,сопли жуют который год!
14.08.2025 16:46 Відповісти
Про це вже говорили хер зна коли, за цей час можно було сюди стільки зброї нагнати шо був би сталево-шипований медоїд, а медоїда навіть лев боїться, а на парашу дивилися би хай буде як на медвідя, але малайського, а не бурого!
14.08.2025 16:50 Відповісти
Без розвиненої економіки сталевий дикобраз - це або вічно на подачках, або на хлібі й воді. Все ж на танки піде, як в совку.
14.08.2025 16:56 Відповісти
Так це ж рожева мрія Європи. Сусід-злидень, який за копійки на неї працюватиме і її захищатиме.
14.08.2025 17:20 Відповісти
Та й це нереалістично - злидня можна проковтнути, і в результаті не буде кому захищати й їздити працювати. Там мабуть вже давно фінал цього всього прорахували, а тепер мелють аби шо молоти, просто тягнуть час. Сьогодні коаліція охочих, завтра дикобраз, післязавтра колективний дзвінок Трампу, та й так воно потихеньку тягнеться. Зараз ще можна грати, а далі буде видно.
14.08.2025 17:39 Відповісти
Ми, європейські країни, будемо під захистом американської парасольки, а Україна хай стане сталевим дикобразом проковтнувши який Москва вже не зможе на нас напасти.(С) Всі європейські політики.
14.08.2025 17:08 Відповісти
навіщо свою зброю та армію знищили, розпродали?
маєте, що маєте..
14.08.2025 18:06 Відповісти
Поточна лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. (…) -ЦЕ САМЕ ТОЙ ВИПАДОК.КОЛИ В СТАЛЕВОГО ДИКОБРАЗА ВЖЕ ОБРІЗАЛИ ЧАСТИНУ СТАЛІ...ДЕБІЛИ ПЛЯТЬ...
14.08.2025 17:08 Відповісти
Ага. Вже стала зеленим недосовком з хуцпатим ішаком біля руля. 😁
14.08.2025 17:39 Відповісти
Пока Украина будет бегать стальным дикобразом, теряя свою кровь и колючки в борьбе с кацапским медведем, европейские мартышки будут на пальме сидеть и "потужно" пыхтеть, выражая разные озабоченности, жуя "кокосы" ( бананы на пальмах не растут) ?
14.08.2025 17:45 Відповісти
 
 