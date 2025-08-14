Україна має стати "сталевим дикобразом", щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити, - Єврокомісія
Україна самостійно має вирішувати питання територіальної цілісності, і українські сили повинні бути здатні захищати свою країну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста.
"Я можу використати слова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, щоб пояснити концепцію, на яку вона вже багато разів посилалася, а саме - стратегію сталевого дикобраза. Вона має на меті зробити Україну такою, щоб зовнішній агресор не зміг її перетравити", – зазначила вона.
Крім того, речниця пояснила значення "спільної позиції для України", яка, за словами президентки Єврокомісії, була посилена під час вчорашньої розмови між лідерами Європи та НАТО, президентами Трампом та Зеленським.
"Загалом було досягнуто спільної позиції, що першим кроком має бути припинення вогню. Поточна лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів. (…) Також чітким результатом зустрічі є те, що саме Україна має вирішувати питання територіальної цілісності. Крім того, щодо гарантій безпеки, українські сили повинні бути здатні захищати свою країну", – розповіла Подеста.
Стосовно того, чи відомо ЄС про плани Трампа поінформувати лідерів ЄС про результати його зустрічі з Путіним, речниця відповіла: "У нас немає конкретних часових рамок, якими я можу поділитися з вами. Це також залежить від часу зустрічі, її тривалості, різниці в часі тощо, але, наскільки ми розуміємо, він справді поінформує".
Також вона уточнила, що очікується розмова з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але хто вам заважав бути ситим?
всі у вас це вже зрозуміли.. чи ще ні?
Але нормальної зброї не дамо і будемо торгувати через посередників з паРашою. Бо для нас прибутки головніші.
Гоніть на "м'ясо" молодь і залишки чоловіків.
А за той час, поки війна в Україні триватиме - Європа має підготуватись до оборони і вивчити нові методи ведення війни. На це у неї є ще 5 років, можливо більше. Але починати треба вже зараз.
щоб зовнішній агресор не зміг її перетравитищоб Європа ні на мить не припиняли своє сите самовдоволене життя.
Требо налаштовуватися на десятирічне протистояння ... але у світі нема жодного іншого досвіту , крім ізраїльского .
Я не проти силовіків -- їх требо долучати в відсотках до 99% . Особливо -- охоронців . Резервна служба повинна буть для кожного чоловіка по місяцю кожний рік ...
маєте, що маєте..