На фронте зафиксировано 67 боестолкновений, 37 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 16:00 14 августа враг 67 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От российских артиллерийских обстрелов пострадали приграничные районы нашей страны, в частности населенные пункты Поповка, Луговка, Покровка, Проходы, Марьино Сумской области; Тимофеевка, Лемищина Харьковской области; авиаударам управляемыми бомбами подверглись Бояро-Лежачи Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник дважды пытался проводить наступательные действия, в настоящее время боестолкновения продолжаются. Вражеская авиация нанесла два авиаудара, в общем сбросив четыре управляемые бомбы, также враг совершил 115 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Продолжаются активные действия наших подразделений, на отдельных участках есть определенные успехи.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили штурм врага вблизи Глубокого.

Противник с начала суток трижды атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Купянск, Голубовка и Загрызово.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении украинские подразделения отражали 7 атак в районах населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Мирное, Шандриголово, Колодязи. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отбили одну вражескую атаку, подразделения оккупантов пытались продвинуться в районе Григорьевки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Торецком направлении российские оккупанты дважды пытались идти вперед на позиции наших защитников в районах Торецка и Александра-Калинового. Украинские подразделения отбили одну атаку, еще один бой продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 37 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Золотой Колодец, Никаноровка, Маяк, Владимировка, Шахово, Рубежное, Вольное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Николаевка, Родинское, Красный Лиман, Луч, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево, Удачное и Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны. Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков.

На Новопавловском направлении оккупанты 9 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Толстой, Александроград, Малиевка и в направлениях Филиала, Запорожского. Одно боестолкновение еще продолжается.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиаракетами по Новоданиловке.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили пять штурмовых действий оккупантов. Авиаудару подверглось Львов.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.