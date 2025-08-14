На Добропольском направлении ситуация стабилизируется, - Генштаб ВСУ

Сейчас ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Силы обороны принимают меры для выявления и уничтожения российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил спикер Генштаба майор Андрей Ковалев.

Он напомнил, что Сирский выделил дополнительные силы и средства для усиления устойчивости обороны на Добропольском и Покровском направлениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОСГВ "Днепр" о ситуации у Доброполья: Малые пехотные группы врага заблокированы, их уничтожают

"В частности, в ходе проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков", - пояснил спикер.

По словам Ковалева, военные сейчас продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности.

"Ситуация стабилизируется", - добавили в Генштабе.

Читайте: 56 вражеских атак отражено на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Ситуация на Покровском направлении

Ранее в ОСГВ "Днепр" отмечали, что инфильтрация россиян на Добропольском и Покровском направлениях не является "взятием под контроль территории".

Также сообщалось, что российские захватчики имеют продвижение в районе Кучерова Яра, Золотого Колодца и Майского.

В свою очередь, бывший начальник штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдан Кротевич, комментируя боевую обстановку на Покровском направлении, отметил, что на линии Покровск - Константиновка без преувеличения полная п**да. Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин призвал принять "правильные решения", чтобы стабилизировать фронт на Покровском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выделены дополнительные силы для уничтожения диверсантов на Покровском направлении, - Генштаб