На Добропільському напрямку ситуація стабілізується, - Генштаб ЗСУ

Наразі ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони вживають заходів для виявлення та знищення російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Він нагадав, що Сирський виділив додаткові сили та засоби для посилення стійкості оборони на Добропільському і Покровському напрямках.

"Зокрема, у ході проведення дій 1-м корпусом Національної гвардії України "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант. Поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників", - пояснив речник.

За словами Ковальова, військові наразі продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності.

"Ситуація стабілізується", - додали у Генштабі.

Ситуація на Покровському напрямку

Раніше в ОСУВ "Дніпро" зазначали, що інфільтрація росіян на Добропільському та Покровському напрямках не є "взяттям під контроль території".

Також повідомлялось, що російські загарбники мають просування в районі Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Своєю чергою, колишній начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдан Кротевич, коментуючи бойову обстановку на Покровському напрямку, зазначив, що на лінії Покровськ - Костянтинівка без перебільшення повна п**да. Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин закликав прийняти "правильні рішення", щоб стабілізувати фронт на Покровському напрямку.

