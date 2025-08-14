РУС
Новости Разговор Зеленского с Милеем
606 15

Зеленский и президент Аргентины Милей обсудили сотрудничество между странами

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия.

Также обсудили экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции. Поздравил Хавьера с этими важными результатами. Украина заинтересована в изучении такого опыта. Обсудили соответствующую возможность.

Читайте: Европа ищет место для проведения встречи Трампа, Зеленского и Путина, - Sky News

"Сейчас отношения между нашими странами выходят на действительно высокий уровень. Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время. Также поблагодарил Хавьера за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Будем работать вместе со всеми партнерами, чтобы все украинские дети как можно быстрее вернулись домой. Согласовали наши следующие контакты. Буду рад видеть Хавьера в Украине", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Украина и РФ провели обмен пленными: освобождены 84 человека - военные и гражданские. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (21562) Милей Хавьер (11)
Топ комментарии
+6
****** - кому бы еще позвонить шоб в вечернем гундосе прогундеть.
14.08.2025 20:25 Ответить
+4
Але ж інфляцію в сотні відсотків він подолав реально. Про це зараз багато пишуть. Чи надовго це інша справа. А країна чудова. Бував там декілька раз але дуже давно. Бачив старі песо, аустрали, песо нуево. Вони всі починали з 1 долар 1 песо а закінчували 1 долар 10 тисяч песо. Потім перейменовували і по новій інфляція. Були навіть гроші старого зразка з купою нулів, а зверху чернильна печатка з новою цифрою.
14.08.2025 20:50 Ответить
+3
зе!гніда в істериці.
панічно шукає притулок.
14.08.2025 20:26 Ответить
Аргентинське борошно собі замовив?
14.08.2025 20:22 Ответить
100%
14.08.2025 21:07 Ответить
14.08.2025 20:25 Ответить
14.08.2025 20:26 Ответить
В аргентині багато корів, тож місце пастуха повинно знайтись .
14.08.2025 20:56 Ответить
Хав'єр звозив його на екскурсію на фазенду Адольфа Алоїзовіча? Там затишно має бути для злочинця з вкраденими мільярдами
14.08.2025 21:34 Ответить
Не знаю чи з Мілеєм про щось серйозне можна… Але, видно він мериканом посрався то може й той во- толк буде.
14.08.2025 20:32 Ответить
Але ж інфляцію в сотні відсотків він подолав реально. Про це зараз багато пишуть. Чи надовго це інша справа. А країна чудова. Бував там декілька раз але дуже давно. Бачив старі песо, аустрали, песо нуево. Вони всі починали з 1 долар 1 песо а закінчували 1 долар 10 тисяч песо. Потім перейменовували і по новій інфляція. Були навіть гроші старого зразка з купою нулів, а зверху чернильна печатка з новою цифрою.
14.08.2025 20:50 Ответить
очки сними! (с)
14.08.2025 20:34 Ответить
А як він тоді почує, що йому кажуть по телефону?
14.08.2025 20:37 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
Наступного разу зустрінеться з керівником Гвінеї-Бісао, щоб обговорити ситуацію навколо охоти на крокодилов..
14.08.2025 20:38 Ответить
Аргентину в некоторых кругах очень ценят: не выдает тех, шо в розыске и цены на скромные виллы вполне себе.
14.08.2025 20:46 Ответить
президент Аргентини Мілей
...на свете фсєх мілей
Фсех румянєй і бєлєй!
14.08.2025 20:54 Ответить
Два психічно хворих клоуна. Їм треба забацати свою організацію.
14.08.2025 20:56 Ответить
Ішак, як завжди, займається х...ю та видає цю хрєнь за "потужну" діяльність. Кожнго дня країна втрачає сотні Героїв та тисячі м. кв. територій, а зелена шмаркля імітує свою присутність.
14.08.2025 21:17 Ответить
 
 