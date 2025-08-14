Зеленский и президент Аргентины Милей обсудили сотрудничество между странами

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Собеседники обсудили ситуацию в дипломатии. Проинформировал о недавних контактах с партнерами. Подчеркнул, что наша позиция абсолютно четкая: Украине нужны честный мир и надежные гарантии безопасности. Хавьер готов приложить личные усилия.

Также обсудили экономические успехи Аргентины, прежде всего дерегуляцию и преодоление инфляции. Поздравил Хавьера с этими важными результатами. Украина заинтересована в изучении такого опыта. Обсудили соответствующую возможность.

"Сейчас отношения между нашими странами выходят на действительно высокий уровень. Мы подробно об этом поговорили. Технологии, экономика, аграрная промышленность - много есть сфер для потенциального сотрудничества. Договорились также восстановить формат политических консультаций между министерствами иностранных дел наших стран. Команды будут активно работать, чтобы они состоялись уже в ближайшее время. Также поблагодарил Хавьера за участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей. Будем работать вместе со всеми партнерами, чтобы все украинские дети как можно быстрее вернулись домой. Согласовали наши следующие контакты. Буду рад видеть Хавьера в Украине", - рассказал Зеленский.

