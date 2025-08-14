Зеленський та президент Аргентини Мілей обговорили співпрацю між країнами

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль.

Також обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість.

"Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом. Також подякував Хавʼєру за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому. Узгодили наші наступні контакти. Буду радий бачити Хавʼєра в Україні", - розповів Зеленський.

