УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8098 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Мілея
779 17

Зеленський та президент Аргентини Мілей обговорили співпрацю між країнами

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Співрозмовники обговорили ситуацію в дипломатії. Поінформував про нещодавні контакти з партнерами. Наголосив, що наша позиція абсолютно чітка: Україні потрібні чесний мир і надійні гарантії безпеки. Хав’єр готовий докласти особистих зусиль.

Також обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість.

Читайте: Європа шукає місце для проведення зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна, - Sky News

Обговорили економічні успіхи Аргентини, передусім дерегуляцію та подолання інфляції. Привітав Хав’єра із цими важливими результатами. Україна зацікавлена у вивченні такого досвіду. Обговорили відповідну можливість.

"Зараз відносини між нашими країнами виходять на справді високий рівень. Ми детально про це поговорили. Технології, економіка, аграрна промисловість – багато є сфер для потенційної співпраці. Домовилися також відновити формат політичних консультацій між міністерствами закордонних справ наших країн. Команди активно працюватимуть, щоб вони відбулися вже найближчим часом. Також подякував Хавʼєру за участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Будемо працювати разом з усіма партнерами, щоб усі українські дітки якнайшвидше повернулися додому. Узгодили наші наступні контакти. Буду радий бачити Хавʼєра в Україні", - розповів Зеленський.

Також читайте: Україна та РФ провели обмін полоненими: визволено 84 особи - військових та цивільних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (25098) Мілей Хав’єр (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
****** - кому бы еще позвонить шоб в вечернем гундосе прогундеть.
показати весь коментар
14.08.2025 20:25 Відповісти
+5
Але ж інфляцію в сотні відсотків він подолав реально. Про це зараз багато пишуть. Чи надовго це інша справа. А країна чудова. Бував там декілька раз але дуже давно. Бачив старі песо, аустрали, песо нуево. Вони всі починали з 1 долар 1 песо а закінчували 1 долар 10 тисяч песо. Потім перейменовували і по новій інфляція. Були навіть гроші старого зразка з купою нулів, а зверху чернильна печатка з новою цифрою.
показати весь коментар
14.08.2025 20:50 Відповісти
+4
зе!гніда в істериці.
панічно шукає притулок.
показати весь коментар
14.08.2025 20:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аргентинське борошно собі замовив?
показати весь коментар
14.08.2025 20:22 Відповісти
100%
показати весь коментар
14.08.2025 21:07 Відповісти
Про якість "борошна" дізнаємось з його крайнього відосіка
показати весь коментар
14.08.2025 21:40 Відповісти
****** - кому бы еще позвонить шоб в вечернем гундосе прогундеть.
показати весь коментар
14.08.2025 20:25 Відповісти
зе!гніда в істериці.
панічно шукає притулок.
показати весь коментар
14.08.2025 20:26 Відповісти
В аргентині багато корів, тож місце пастуха повинно знайтись .
показати весь коментар
14.08.2025 20:56 Відповісти
Хав'єр звозив його на екскурсію на фазенду Адольфа Алоїзовіча? Там затишно має бути для злочинця з вкраденими мільярдами
показати весь коментар
14.08.2025 21:34 Відповісти
Чому панічно? Спокійно поїде в ростов де ффедоровича, агент боневтік чудово виконує вказівки кремля з 19 року.
показати весь коментар
14.08.2025 21:52 Відповісти
Не знаю чи з Мілеєм про щось серйозне можна… Але, видно він мериканом посрався то може й той во- толк буде.
показати весь коментар
14.08.2025 20:32 Відповісти
Але ж інфляцію в сотні відсотків він подолав реально. Про це зараз багато пишуть. Чи надовго це інша справа. А країна чудова. Бував там декілька раз але дуже давно. Бачив старі песо, аустрали, песо нуево. Вони всі починали з 1 долар 1 песо а закінчували 1 долар 10 тисяч песо. Потім перейменовували і по новій інфляція. Були навіть гроші старого зразка з купою нулів, а зверху чернильна печатка з новою цифрою.
показати весь коментар
14.08.2025 20:50 Відповісти
очки сними! (с)
показати весь коментар
14.08.2025 20:34 Відповісти
А як він тоді почує, що йому кажуть по телефону?
показати весь коментар
14.08.2025 20:37 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
Наступного разу зустрінеться з керівником Гвінеї-Бісао, щоб обговорити ситуацію навколо охоти на крокодилов..
показати весь коментар
14.08.2025 20:38 Відповісти
Аргентину в некоторых кругах очень ценят: не выдает тех, шо в розыске и цены на скромные виллы вполне себе.
показати весь коментар
14.08.2025 20:46 Відповісти
президент Аргентини Мілей
...на свете фсєх мілей
Фсех румянєй і бєлєй!
показати весь коментар
14.08.2025 20:54 Відповісти
Два психічно хворих клоуна. Їм треба забацати свою організацію.
показати весь коментар
14.08.2025 20:56 Відповісти
Ішак, як завжди, займається х...ю та видає цю хрєнь за "потужну" діяльність. Кожнго дня країна втрачає сотні Героїв та тисячі м. кв. територій, а зелена шмаркля імітує свою присутність.
показати весь коментар
14.08.2025 21:17 Відповісти
 
 