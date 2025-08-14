РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10192 посетителя онлайн
Новости Атака беспилотников
723 0

Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы

шахеди

Вечером 14 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.

"Сохраняется угроза применения вражеских БпЛА для Сумской Черниговской областей и северо-восточной части Киевской области", - говорится в сообщении.

Читайте: РФ планирует выпустить 79 тыс. "Шахедов" в 2025 году, - ГУР

Автор: 

Воздушные силы (2599) Шахед (1383) война в Украине (5677)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 