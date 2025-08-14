Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы
Вечером 14 августа российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные Силы.
"Сохраняется угроза применения вражеских БпЛА для Сумской Черниговской областей и северо-восточной части Киевской области", - говорится в сообщении.
