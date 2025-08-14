УКР
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 14 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

"Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини", - йдеться в повідомленні.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • БпЛА на північному сході Чернігівщини (межа із Сумщиною) курс західний;
  • Нові групи БпЛА на сході Сумщини, курс західний та південний.

Читайте: РФ планує випустити 79 тис. "Шахедів" у 2025 році, - ГУР

Дуже давно не прилітало по Сизранському та Куйбишевському НПЗ. Чекаємо.
14.08.2025 21:41 Відповісти
Если Украина решит вопрос ПВО и дронов перехватчиков и другие виды перехвата дойдя до 100% неприступности. И на будет штамповать миллионы дронов и воздушных и наземных и надводных и подводных и постоянно модифицируя их, то Украина сможет воевать бесконечно улучшая свою военную мощь и оборонять Европу и Европа будет участвовать в этой постоянно модификации и усиливая нашу общую мощь. Только Россия не вывезет долго экономически и развалится и Украина отвоюет свои земли чисто дронами. Дроны будут просто воевать на таком растоянии, какое им в коде вобьют в ИИ мозги и уничтожать цели, какие будут указаны в компьютерном зрении и вбив координаты и когда дрон будет на месте разведаном спутником или дронами - дрон прилетит и точечно уничтожит цель. А когда будет запущен ИИ, который будет управлять одновременно всеми дронами и будет вести весь процесс войны слажено в своих вычислениях мега быстрых - зависящих от мощности и данных, то это будет просто жесть. Такая байда может мир захватить, но этого нам не надо. И даже ядерное оружие будет не страшно ибо ИИ с дронами и робототехникой смогут перехватывать прямо над территорией противника это все. Там же по мере развития будут технологии даже перехвата контроля. Можно даже дроидов делать, как Атлас Бостон динамикс, и они смогут линии связи разрывать или дроны смогут скидывать дронов на территории россии, которые смогут разрыть связь и подключиться и перехватить управление ядерным оружием.
14.08.2025 22:11 Відповісти
 
 