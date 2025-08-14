1 734 3
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 14 серпня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
"Зберігається загроза застосування ворожих БпЛА для Сумської Чернігівської областей та північно-східної частини Київщини", - йдеться в повідомленні.
Оновлення щодо руху БпЛА
- БпЛА на північному сході Чернігівщини (межа із Сумщиною) курс західний;
- Нові групи БпЛА на сході Сумщини, курс західний та південний.
