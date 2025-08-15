На фронте зафиксировано 65 боестолкновений, 29 из них - на Покровском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 на фронте произошло 65 боевых столкновений.

Боевые действия на севере

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности: Горки, Нововасильевка, Марьино, Славгород, Середина-Буда, Сосновка, Яструбино, Кучеровка, Бояро-Лежачи, Ходино, Козино, Проходы Сумской области; Прогресс Черниговской области. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Жихово, Бояро-Лежачи Сумской области; Красный Хутор Черниговской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 32 управляемые авиабомбы, а также совершил 131 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка. Еще два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Петропавловка и Загрызово. Всего с начала суток на данном направлении произошло два боевые столкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 8 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Шандриголово, Колодязи, Ямполь, Григорьевка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи Григорьевки, Серебрянки, Федоровки, Переездного и в направлении Сиверска.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили атаку противника в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть штурмовых действий вблизи Плещиевки, Степановки, Яблоневки и Русина Яра.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 29 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Федоровка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Проминь, Покровск, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Камышеваха, Зеленое Поле, Малиевка, Запорожское, Ольговка. Силы обороны успешно отбили два вражеских штурмовых действия, еще три атаки продолжаются до сих пор.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении сегодня враг не проводил наступательных действий.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов в сторону Приморского, Антоновского моста и острова Белогрудый.

На остальных направлениях - без особых изменений