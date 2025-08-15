На фронті зафіксовано 65 боєзіткнень, 29 з них на Покровському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 на фронті відбулося 65 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема: Гірки, Нововасилівка, Мар’їне, Славгород, Середина-Буда, Соснівка, Яструбине, Кучерівка, Бояро-Лежачі, Ходине, Козине, Проходи Сумської області; Прогрес Чернігівської області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Жихове, Бояро-Лежачі Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося чотири бойові зіткнення. Крім того, ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 32 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

Читайте: Ворог не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл. На Сіверському напрямку збільшив використання КАБів, - ОСУВ "Дніпро"

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 8 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Шандриголове, Колодязі, Ямпіль, Григорівка. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Переїзного та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили атаку противника в районі Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість штурмових дій поблизу Плещіївки, Степанівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Федорівка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та відбили 24 атаки противника, п’ять боєзіткнень тривають досі.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Комишуваха, Зелене Поле, Маліївка, Запорізьке, Ольгівка. Сили оборони успішно відбили дві ворожі штурмові дії, ще три атаки тривають дотепер.

Читайте: На Добропільському напрямку ситуація стабілізується, - Генштаб ЗСУ

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку сьогодні ворог не проводив наступальних дій.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили три атаки окупантів в бік Приморського, Антонівського моста та острова Білогрудий.

На решті напрямків – без особливих змін.