РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Махинации с землей
1 808 20

Депутат с пособниками присвоила 92 га земли в Киевской области, - Офис генпрокурора

земля

Сообщено о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему по оформлению земельных участков на подставных лиц, что повлекло убытки территориальной громаде в размере 12 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к выполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех человек, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, которые намеревались приватизировать земельный участок.

Читайте: Продали землю на 70 млн грн дешевле рыночной стоимости: обвиняемые экс-чиновник горсовета Ужгорода и оценщик, - ОГП

Как работала схема?

"Противоправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались.

"Оформив право собственности на основании поддельных документов, злоумышленники через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета", - добавили в Офисе генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-руководитель Госгеокадастра в Хмельницкой области незаконно выделил землю для предпринимателей: убытки государства - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, причинив ущерб территориальной громаде на общую сумму 12 млн грн.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов в г. Киеве, Киевской и Хмельницкой областях обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническую документацию по установлению границ земельных участков, их объединения, доверенности и тому подобное.

Автор: 

земля (1956) Киевская область (4291) Офис Генпрокурора (2597)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
От цікаво, до який же ж партії вона належить?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:29 Ответить
+5
Так, депутат "За Майбах" С.Лабазюк (той самий корупціонер та хабарник), у злочинній змові з голової Хмельницької ради В.Лабазюк (дружина) привласнив землі МОУ (колишня пересувна ракетно-технічна база 43 РА), на яких збудовано хімічний завод Bayton. Завод оозташований за 7 км від м. Хмельницький, та 0,8 км від смт Богданівці. Крім того, на орних землях сільгосппризначення, що належать Колубанському старостату, побудована величезна СЕС, що здійснює електроживлення заводу.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:42 Ответить
+4
а чого не пишуть партійну приналежність? чи ніколи такого не було, і ось знов?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Л
показать весь комментарий
16.08.2025 11:19 Ответить
Віійна на виживання нації ..*****....ось так треба воювати
показать весь комментарий
16.08.2025 11:59 Ответить
так це ж депутатка - які підозри?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:20 Ответить
місцевої ради
показать весь комментарий
16.08.2025 12:11 Ответить
Ловлять?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:22 Ответить
набу і сап - ви колись бубу зачепнете?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:23 Ответить
Хоч про міндіча з злочевським згадали.
Та боюсь наврядчи ця вибіркова амнезія в них виліковна.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:20 Ответить
а чого не пишуть партійну приналежність? чи ніколи такого не було, і ось знов?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:24 Ответить
Якщо б це була представниця "ЄС", то про це б репетували з кожної праски в режимі 24/7
А от коли партійність замовчується, то це або "СН", або їхні "союзники" від ОПЗЖ та її частин, ну і "Батьківщини" теж. Якось так склалося за останні 6+ років у "найчесніших, найнезалежних та найоб'єктивніших українських журналістів"...
показать весь комментарий
16.08.2025 11:41 Ответить
у студентів є така звичка - вони зростають,.
і в наступний раз це будуть не картонки...
показать весь комментарий
16.08.2025 11:27 Ответить
знесуть все те зелене лайно.
а за ними похмурі бородаті батьки стоять.
показать весь комментарий
16.08.2025 11:32 Ответить
тільки троньте наших дітей, собаки криворогаті
показать весь комментарий
16.08.2025 12:15 Ответить
Не може цього бути ....
показать весь комментарий
16.08.2025 11:27 Ответить
От цікаво, до який же ж партії вона належить?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:29 Ответить
безпарійна-мажорітарка
показать весь комментарий
16.08.2025 11:44 Ответить
Так вони по партіях бігають як сукини сини.....чи ти назвати можеш партію в якій немає злодіїв.та корупціонерів
показать весь комментарий
16.08.2025 12:01 Ответить
Так, депутат "За Майбах" С.Лабазюк (той самий корупціонер та хабарник), у злочинній змові з голової Хмельницької ради В.Лабазюк (дружина) привласнив землі МОУ (колишня пересувна ракетно-технічна база 43 РА), на яких збудовано хімічний завод Bayton. Завод оозташований за 7 км від м. Хмельницький, та 0,8 км від смт Богданівці. Крім того, на орних землях сільгосппризначення, що належать Колубанському старостату, побудована величезна СЕС, що здійснює електроживлення заводу.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?
показать весь комментарий
16.08.2025 11:42 Ответить
А що ? Жінок не мобілізують, можна вільно їздити за кордон і робити все що схочеться..
показать весь комментарий
16.08.2025 12:11 Ответить
Слава Богу, що желєзняк з радіною та жернаковим, третяковою та гетьманцевим, не встигли знищити Генпрокуратуру. Бо і досі ніхто ніх з коруцією не боровся.
показать весь комментарий
16.08.2025 12:18 Ответить
Яким чином? Список у Вас навпиханий, анжелика!
показать весь комментарий
16.08.2025 12:31 Ответить
 
 