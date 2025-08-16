Депутат с пособниками присвоила 92 га земли в Киевской области, - Офис генпрокурора
Сообщено о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему по оформлению земельных участков на подставных лиц, что повлекло убытки территориальной громаде в размере 12 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к выполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех человек, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, которые намеревались приватизировать земельный участок.
Как работала схема?
"Противоправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались.
"Оформив право собственности на основании поддельных документов, злоумышленники через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета", - добавили в Офисе генпрокурора.
Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, причинив ущерб территориальной громаде на общую сумму 12 млн грн.
Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов в г. Киеве, Киевской и Хмельницкой областях обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническую документацию по установлению границ земельных участков, их объединения, доверенности и тому подобное.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та боюсь наврядчи ця вибіркова амнезія в них виліковна.
А от коли партійність замовчується, то це або "СН", або їхні "союзники" від ОПЗЖ та її частин, ну і "Батьківщини" теж. Якось так склалося за останні 6+ років у "найчесніших, найнезалежних та найоб'єктивніших українських журналістів"...
і в наступний раз це будуть не картонки...
а за ними похмурі бородаті батьки стоять.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?