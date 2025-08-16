Депутат с пособниками присвоила 92 га земли в Киевской области, - Офис генпрокурора

Сообщено о подозрении организатору и 5 членам организованной группы, которые создали противоправную схему по оформлению земельных участков на подставных лиц, что повлекло убытки территориальной громаде в размере 12 млн грн.

По данным следствия, будучи депутатом и одновременно секретарем постоянной комиссии по вопросам земельных отношений и охраны окружающей природной среды одного из поселковых советов Киевской области, подозреваемая привлекла к выполнению преступления частного нотариуса, администратора отдела по вопросам организации предоставления административных услуг и трех человек, которые на основании доверенностей якобы представляли интересы граждан, которые намеревались приватизировать земельный участок.

Как работала схема?

"Противоправная схема заключалась в том, что к администратору отдела поступали обращения от граждан с соответствующим пакетом документов о выделении в собственность земельных участков в Киевской области. В дальнейшем пакет с заведомо поддельными документами передавался в земельный отдел для оформления Решениями сессии сельского совета", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что граждане никаких документов не подписывали и с заявлениями о выделении земли не обращались.

"Оформив право собственности на основании поддельных документов, злоумышленники через своего частного нотариуса организовали заключение и регистрацию договоров купли-продажи земельных участков, согласно которым новым владельцем стала организатор преступной схемы и по совместительству депутат поселкового совета", - добавили в Офисе генпрокурора.

Таким образом, они завладели земельными участками общей площадью 92 га, причинив ущерб территориальной громаде на общую сумму 12 млн грн.

Во время проведения обысков по месту работы и проживания фигурантов в г. Киеве, Киевской и Хмельницкой областях обнаружены и изъяты документы относительно незаконного отчуждения земельных участков и их дальнейшего приобретения депутатом, в частности договоры купли-продажи, акты приема-передачи, государственные акты, техническую документацию по установлению границ земельных участков, их объединения, доверенности и тому подобное.