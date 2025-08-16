Депутатка з поплічниками привласнила 92 га землі на Київщині, - Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру організатору та 5 членам організованої групи, які створили протиправну схему щодо оформлення земельних ділянок на підставних осіб, що спричинило збитки територіальній громаді у розмірі 12 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

Читайте: Продали землю на 70 млн грн дешевше за ринкову вартість: обвинувачені експосадовець міськради Ужгорода та оцінювач, - ОГП

Як працювала схема?

"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.

"Оформивши право власності на підставі підроблених документів, зловмисники через свого приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради", - додали в Офісі генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині незаконно виділив землю для підприємців: збитки держави - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., спричинивши збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності, тощо.