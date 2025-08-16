Депутатка з поплічниками привласнила 92 га землі на Київщині, - Офіс генпрокурора
Повідомлено про підозру організатору та 5 членам організованої групи, які створили протиправну схему щодо оформлення земельних ділянок на підставних осіб, що спричинило збитки територіальній громаді у розмірі 12 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.
Як працювала схема?
"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.
Розслідуванням встановлено, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.
"Оформивши право власності на підставі підроблених документів, зловмисники через свого приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради", - додали в Офісі генпрокурора.
В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., спричинивши збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн.
Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності, тощо.
Та боюсь наврядчи ця вибіркова амнезія в них виліковна.
А от коли партійність замовчується, то це або "СН", або їхні "союзники" від ОПЗЖ та її частин, ну і "Батьківщини" теж. Якось так склалося за останні 6+ років у "найчесніших, найнезалежних та найоб'єктивніших українських журналістів"...
і в наступний раз це будуть не картонки...
а за ними похмурі бородаті батьки стоять.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?