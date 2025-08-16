УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9820 відвідувачів онлайн
Новини Оборудки із землею
1 920 21

Депутатка з поплічниками привласнила 92 га землі на Київщині, - Офіс генпрокурора

земля

Повідомлено про підозру організатору та 5 членам організованої групи, які створили протиправну схему щодо оформлення земельних ділянок на підставних осіб, що спричинило збитки територіальній громаді у розмірі 12 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, будучи депутатом та одночасно секретарем постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища однієї з селищних рад Київської області, підозрювана залучила до виконання злочину приватного нотаріуса, адміністратора відділу з питань організації надання адміністративних послуг та трьох осіб, які на підставі довіреностей нібито представляли інтереси громадян, які мали намір приватизувати земельну ділянку.

Читайте: Продали землю на 70 млн грн дешевше за ринкову вартість: обвинувачені експосадовець міськради Ужгорода та оцінювач, - ОГП

Як працювала схема?

"Протиправна схема полягала у тому, що до адміністратора відділу надходили звернення від громадян з відповідним пакетом документів щодо виділення у власність земельних ділянок у Київській області. Надалі пакет із завідомо підробленими документами передавався до земельного відділу для оформлення Рішеннями сесії сільської ради", - йдеться у повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що громадяни жодних документів не підписували та з заявами щодо виділення землі не звертались.

"Оформивши право власності на підставі підроблених документів, зловмисники через свого приватного нотаріуса організували укладення та реєстрацію договорів купівлі-продажу земельних ділянок, згідно яких новим власником стала організатор злочинної схеми та за сумісництвом депутат селищної ради", - додали в Офісі генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екскерівник Держгеокадастру на Хмельниччині незаконно виділив землю для підприємців: збитки держави - 2,5 млн грн. ФОТОрепортаж

В такий спосіб, вони заволоділи земельними ділянками загальною площею 92 га., спричинивши збитки територіальній громаді на загальну сумі 12 млн грн.

Під час проведення обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів у м. Києві, Київській та Хмельницькій областях виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження земельних ділянок та їх подальшого придбання депутатом, зокрема договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, державні акти, технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, їх об’єднання, довіреності, тощо.

Автор: 

земля (1703) Київська область (4190) Офіс Генпрокурора (3391)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
От цікаво, до який же ж партії вона належить?
показати весь коментар
16.08.2025 11:29 Відповісти
+5
Якщо б це була представниця "ЄС", то про це б репетували з кожної праски в режимі 24/7
А от коли партійність замовчується, то це або "СН", або їхні "союзники" від ОПЗЖ та її частин, ну і "Батьківщини" теж. Якось так склалося за останні 6+ років у "найчесніших, найнезалежних та найоб'єктивніших українських журналістів"...
показати весь коментар
16.08.2025 11:41 Відповісти
+5
Так, депутат "За Майбах" С.Лабазюк (той самий корупціонер та хабарник), у злочинній змові з голової Хмельницької ради В.Лабазюк (дружина) привласнив землі МОУ (колишня пересувна ракетно-технічна база 43 РА), на яких збудовано хімічний завод Bayton. Завод оозташований за 7 км від м. Хмельницький, та 0,8 км від смт Богданівці. Крім того, на орних землях сільгосппризначення, що належать Колубанському старостату, побудована величезна СЕС, що здійснює електроживлення заводу.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?
показати весь коментар
16.08.2025 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Л
показати весь коментар
16.08.2025 11:19 Відповісти
Віійна на виживання нації ..*****....ось так треба воювати
показати весь коментар
16.08.2025 11:59 Відповісти
так це ж депутатка - які підозри?
показати весь коментар
16.08.2025 11:20 Відповісти
місцевої ради
показати весь коментар
16.08.2025 12:11 Відповісти
Ловлять?
показати весь коментар
16.08.2025 11:22 Відповісти
набу і сап - ви колись бубу зачепнете?
показати весь коментар
16.08.2025 11:23 Відповісти
Хоч про міндіча з злочевським згадали.
Та боюсь наврядчи ця вибіркова амнезія в них виліковна.
показати весь коментар
16.08.2025 12:20 Відповісти
а чого не пишуть партійну приналежність? чи ніколи такого не було, і ось знов?
показати весь коментар
16.08.2025 11:24 Відповісти
Якщо б це була представниця "ЄС", то про це б репетували з кожної праски в режимі 24/7
А от коли партійність замовчується, то це або "СН", або їхні "союзники" від ОПЗЖ та її частин, ну і "Батьківщини" теж. Якось так склалося за останні 6+ років у "найчесніших, найнезалежних та найоб'єктивніших українських журналістів"...
показати весь коментар
16.08.2025 11:41 Відповісти
у студентів є така звичка - вони зростають,.
і в наступний раз це будуть не картонки...
показати весь коментар
16.08.2025 11:27 Відповісти
знесуть все те зелене лайно.
а за ними похмурі бородаті батьки стоять.
показати весь коментар
16.08.2025 11:32 Відповісти
тільки троньте наших дітей, собаки криворогаті
показати весь коментар
16.08.2025 12:15 Відповісти
Не може цього бути ....
показати весь коментар
16.08.2025 11:27 Відповісти
От цікаво, до який же ж партії вона належить?
показати весь коментар
16.08.2025 11:29 Відповісти
безпарійна-мажорітарка
показати весь коментар
16.08.2025 11:44 Відповісти
Так вони по партіях бігають як сукини сини.....чи ти назвати можеш партію в якій немає злодіїв.та корупціонерів
показати весь коментар
16.08.2025 12:01 Відповісти
Так, депутат "За Майбах" С.Лабазюк (той самий корупціонер та хабарник), у злочинній змові з голової Хмельницької ради В.Лабазюк (дружина) привласнив землі МОУ (колишня пересувна ракетно-технічна база 43 РА), на яких збудовано хімічний завод Bayton. Завод оозташований за 7 км від м. Хмельницький, та 0,8 км від смт Богданівці. Крім того, на орних землях сільгосппризначення, що належать Колубанському старостату, побудована величезна СЕС, що здійснює електроживлення заводу.
Альо, *****, СБУ, тощо, що, спимо?
Чи в долі, як хмельницькі прокурви-інваліди на підсосі у Крупи та її синка?
показати весь коментар
16.08.2025 11:42 Відповісти
А що ? Жінок не мобілізують, можна вільно їздити за кордон і робити все що схочеться..
показати весь коментар
16.08.2025 12:11 Відповісти
Слава Богу, що желєзняк з радіною та жернаковим, третяковою та гетьманцевим, не встигли знищити Генпрокуратуру. Бо і досі ніхто ніх з коруцією не боровся.
показати весь коментар
16.08.2025 12:18 Відповісти
Яким чином? Список у Вас навпиханий, анжелика!
показати весь коментар
16.08.2025 12:31 Відповісти
 
 