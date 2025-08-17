РУС
Новости Угроза нападения Китая на Тайвань
Трамп заявил, что Китай не будет нападать на Тайвань, пока он является президентом США

трамп,си,цзиньпин

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в том, что Китай не будет нападать на Тайвань, пока Трамп находится на посту президента США.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Он сказал мне: "Я никогда не сделаю этого, пока вы президент". Я ответил: "Это я ценю". Но он также добавил: "Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив"", - пересказал разговор Трамп.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Китай внимательно следит за дипломатическими усилиями президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. По его словам, от того, как именно завершится война в Украине будут зависеть действия Китая в отношении Тайваня.

Читайте также: Трамп отложил введение пошлин против Китая еще на 90 дней, - CNBC

Китай (3124) Тайвань (122) Си Цзиньпин (312) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+31
Трамп ідіот, що живе у своєму вигаданому Світі.

Сі прутня поклав давно на Трампа. ***** вже прутня поклало на Трампа.
Ин вже 6 років, як розчісує Трампа тим же місцем.

Все-таки тест на психічно-когнітивні функції повинен стати обов'язковим для обоання президентів.
17.08.2025 02:04
+19
Марс ніколи не нападе на Землю поки я буду президентом , про це мені сказав мій психіатр але це секрет добавив трамп
17.08.2025 02:14
+16
Тайвань напрягся…
17.08.2025 02:13
Вогняний апокаліпсис на москві!!
В ніч на 17 серпня в Москві сталася масштабна пожежа біля станції Щербинка. За даними оперативних служб, площа пожежі вже склала близько 600 квадратних метрів.😡
17.08.2025 06:34
другий куплет пісні "Я"
17.08.2025 02:07
Тайвань напрягся…
17.08.2025 02:13
Марс ніколи не нападе на Землю поки я буду президентом , про це мені сказав мій психіатр але це секрет добавив трамп
17.08.2025 02:14
17.08.2025 06:59
Уявляю, як цей довбень Меланію задовбав за всі роки.
17.08.2025 02:30
вона така сама
17.08.2025 04:23
Меланія, за свідченнями домашньої прислуги, закінчене стерво. "Який їхав - таку й здибав." Не знаю жодної порядної і психічно здорової жінки яка б жила з мерзотником. Стерво чекає на спадок...
17.08.2025 04:48
В спадок і борги можна отримать
17.08.2025 04:54
Впевнений що Меланія вже має власні кошти, захищені від переслідування. Якісь фонди, трасти, і т.п. З приходом Деменція в Білий Дім вони "запустили" власну крипту для лохів і одномоментно "заробили" багато мільйонів... якщо не мільярдів. Крім того Трамп "зачищає" порядних суддів та прокурорів США і знищує докази по 91 призупиненому звинуваченню. То ж після його скорої смерті Меланія таки отримає щось суттєве (там ще є синок).
17.08.2025 05:13
За вашою логікою і вся їхня прислуга - непорядне, психічно хворе стерво. Як стерву можна вірити?
17.08.2025 05:09
Прислуга звільяється і починає розповідати не зважаючи на підписані зобовязання про "мовчання". Ну от ви будете працювати на капризного господаря з манією величі, який з насолодою вас принижує і попрікає кожним заробленим вами центом?
17.08.2025 05:18
Ви забули додати "зі слів ×уй знає кого і ×уй знає, на чиє замовлення". Таблоїдам через конкуренцію зараз важко виживати, хоча і не бракує корисних ідіотів, що вірять в кожен пук. ))
17.08.2025 05:43
запроданець, здрисни не воняй тут, гівнюк
17.08.2025 07:23
Якісь психічні проблеми? Чи неврологічний розлад на кшталт синдрома Туретта?
17.08.2025 07:38
Нове вбрання короля Ганс Крістіан Андерсен, цю книжку потрібно подарити Трампу. І колиж зявиться той хлопчик який скаже йому що ніякий він не найвеличнійший а просто голий король старий виживший з розуму маразматик
17.08.2025 02:34
так і при Байдені він не нападав
17.08.2025 02:41
Дуже погана заява... Тепер побоюся що реально таки нападе....
17.08.2025 03:01
Та це ж добре, хай нападає
17.08.2025 04:55
ну що, ти і далі продовжуєш увірувати в те, що Трамп наш Слоняра? )
17.08.2025 07:01
Нагадало з дитинства:
- Дарагой, тьі абищщал на мне жениться!
- Мало-ли что я на тебе абищщал....
17.08.2025 03:03
любовь приходит і уходит, а кушатьхочется всегда
17.08.2025 03:30
та вже всі побачили, що трампа легко найобувать.
17.08.2025 03:08
"Він сказав мені: "Я ніколи не припиню вiйськову агрессiю РФ в Украiнi, поки ви президент". Я відповів: "Це я ціную".
17.08.2025 03:14
Китайська розвідка доповіла Сі Цзіньпіну, що Трамп більше трьох років не протягне.
А через три роки планова економіка і збройні сили Китаю будуть готові до захоплення Тайваню.
Так що тут ніхто не брехав.
17.08.2025 03:18
Я буду ржать як коняка якщо Китай нападе на Тайвань якраз тоді, коли це чучело - президент. Ліпшої нагоди в них вже, мабуть, не буде. Але ж той мудак скаже що він такого ніколи не говорив. Трумп хазяїн своїх слів, захотів - дав, захотів - забрав.
Боже, та спали ти на *** вже цю ******* планету!
17.08.2025 03:59
Земля, очікується, прослужить приблизно 4-5 мільярдів років, перш ніж стане непридатною для більшості організмів через еволюцію сонця та випаровування океанів.

Однак точний графік повної спустошеності не вказаний, і може знадобитися більше часу, щоб усе життя зникло.
17.08.2025 04:12
Все в будь-який момент може припинити заблукавший астероїд або невдало спрямований та потужний спалах на тому ж Сонці. Так і живемо...
17.08.2025 07:49
і яка падлюка тепер скаже, що трамп не повинен правити довічно? а то понавигадували, що не більше двох термінів
17.08.2025 04:25
Ну то нехай приклеють його чучело до крісла в БД. Зразок як це зробити вже є:
17.08.2025 07:53
Тоже не буду.... То. Трахати... Помийні висери.
17.08.2025 04:58
WSJ: Трамп був втомленим і роздратованим Путіним після переговорів
17.08.2025 04:59
такий був злий шо в штани навалив
17.08.2025 05:03
Китай і Тайвань сьогодні абсолютно інші країни. З єдиного етнічного корінню виросли різеі гілки. Всі хто свого часу не втік з Гонконгу стали здобиччю хижого авторитарного комуністичного Китаю. Воювати Гонконг не міг бо мав спільний кордон з комуністичним КИтаєм з мільярдним населенням. Китай технологічно обікрав і використав Гонконг і за рахунок цього покращив економміку. Тепер Гонконг це авторитарна провінція зашуганих косооких. Все живе звідти втекло. І багато живих опинились в Тайвані... Китай в глибокій економічній кризі і мріє з неї вибратись за рахунок Тайваню. Але Тайвань це великий острів. "Непотопляємий авіаносець". Це не наш курортний Крим з ледачими баригами і жадібними спекулянтами!!! Не бачу жодних можливостей для Китаю його захопити військовим шляхом. Будуть розтлівати обіцянками, камланнями про "братство" і т. п.. Але, знову ж!, тайванці це вже давно культурно та технологічно набагато вища формація і вони готуються до знищення агресора! В Тайвані не дають розкрадати кошти на свою армію...
17.08.2025 05:05
Трамп викован волю Ху - за його дорученням "похлопав в долоньки й послав повітряний поцелуйчик СІ "
17.08.2025 05:40
А Кітай про це знає?
17.08.2025 05:45
Невже Дяді Сему торба?
17.08.2025 05:45
Все таки эта гнида договорнячок с ****** тоже кое какой наверное совершила
17.08.2025 06:48
Чергова пустопорожня заява міжнародного майстра розмовного жанру.
17.08.2025 06:56
Риже пуйло, а хто ти таке, - торговець з MD!?!
17.08.2025 06:58
чудак на букву М
17.08.2025 07:08
якщо слідувати логіці рижого то Китай великий Тайвань маленький - хай забирають
17.08.2025 07:15
Що далі тим більше бачу дивовижну схожість між нашим зелайном і Трампоном
17.08.2025 07:16
при чому тут срані китайці і трампонуті юса?
Ти ще глистоношних кндеерівців приплети.
ну то ж варто приплести зе.
В українців буде вибір.
Зразу після війни.
Ну якщо не капітуляція авжеж.
А ти кацапе як сидів на пляшці так і далі сидітимеш.
Пшовнахз України.
17.08.2025 07:30
Дональд Трамп анонсував нові мита на імпорт мікрочипів - до 300%
17.08.2025 07:16
Цілком логічно.
Скільки там китайців у юса?
Варто їм проголосити вічним трапа.
І от вам ву а ля-поки не здохне трап авжеж..)))
17.08.2025 07:17
У Сербії державний переворот? Масові протести переросли в жорсткі сутички. Силовики розпилюють в натовп сльозогінний газ - активісти силою вимагають дострокових парламентських виборів
17.08.2025 07:18
У ніч на 17 серпня безпілотники атакували великий залізничний вузол в російському місті Ліски Воронезької області.
Місцеві мешканці повідомляють, що близько 2:40 чули звуки прольотів дронів і щонайменше шість вибухів.
17.08.2025 07:23
Это правда,вонючие демократы типа Байдена и Обамки снизили авторитет США в мире до уровня плинтуса,Трампу работать и работать над поднятием америки на достойный уровень.
17.08.2025 07:23
З кожним висером старого пирдуна, хворого на старечу деменцію, начальника Білого дурдому Трампона більшість людей пересвідчуються в черговий раз, що старий ідіот окрім всього хворіє ще і на манію величі.Не тільки в Україні є стадо баранів, що вибрала блазня для поржать, в Штатах таких баранів набагато більше.
17.08.2025 07:25
Він поводить себе саме так, як притаманно типовому нарцису.
По його поведінці можна дисертацію писати...
17.08.2025 08:02
Ще один Нелох)Тебе ***** мав,бо китайці дали добро також.
17.08.2025 07:28
Світ існуватиме лише допоки Трамп президент😂👏👏👏
17.08.2025 07:35
Вічний президент?
17.08.2025 07:39
Таке враження що Трамп бачить себе як "пуп Землі".Хоча вже видно що на нього з прибором поклали на болоті ( по суті легалізував міжнародного злочинця),китайці,турки та інші.Америка буде довго відмиватись від дурацьких качель Трампа.
17.08.2025 07:40
Самий зручний для КНР час напасти на Тайвань, як раз при Трампі президенті.
17.08.2025 07:47
Какой ******* удалил мой замечательный коммент?
17.08.2025 08:28
Свистун і старпер та якраз Китай має шанс напасти на Китай поки при твоєму покритою ганьбою США смокче прутня в кацапів.
17.08.2025 08:45
 
 