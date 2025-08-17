Трамп заявил, что Китай не будет нападать на Тайвань, пока он является президентом США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин заверил его в том, что Китай не будет нападать на Тайвань, пока Трамп находится на посту президента США.

Об этом глава Белого дома сказал в интервью Fox News, передает The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Он сказал мне: "Я никогда не сделаю этого, пока вы президент". Я ответил: "Это я ценю". Но он также добавил: "Но я очень терпелив, и Китай очень терпелив"", - пересказал разговор Трамп.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что Китай внимательно следит за дипломатическими усилиями президента США Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины. По его словам, от того, как именно завершится война в Украине будут зависеть действия Китая в отношении Тайваня.

