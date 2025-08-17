Трамп заявив, що Китай не нападатиме на Тайвань, поки він є президентом США

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не нападатиме на Тайвань, доки Трамп перебуває на посаді президента США.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Він сказав мені: "Я ніколи не зроблю цього, поки ви президент". Я відповів: "Це я ціную". Але він також додав: "Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий"", - переповів розмову Трамп.

Раніше сенатор Ліндсі Грем заявив, що Китай уважно стежить за дипломатичними зусиллями президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. За його словами, від того, як саме завершиться війна в Україні залежатимуть дії Китаю щодо Тайваню.

