Трамп заявив, що Китай не нападатиме на Тайвань, поки він є президентом США

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що голова КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не нападатиме на Тайвань, доки Трамп перебуває на посаді президента США.

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News, передає The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Він сказав мені: "Я ніколи не зроблю цього, поки ви президент". Я відповів: "Це я ціную". Але він також додав: "Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий"", - переповів розмову Трамп.

Раніше сенатор Ліндсі Грем заявив, що Китай уважно стежить за дипломатичними зусиллями президента США Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. За його словами, від того, як саме завершиться війна в Україні залежатимуть дії Китаю щодо Тайваню.

Читайте також: Трамп відклав запровадження мит проти Китаю ще на 90 днів, – CNBC

Трамп ідіот, що живе у своєму вигаданому Світі.

Сі прутня поклав давно на Трампа. ***** вже прутня поклало на Трампа.
Ин вже 6 років, як розчісує Трампа тим же місцем.

Все-таки тест на психічно-когнітивні функції повинен стати обов'язковим для обоання президентів.
17.08.2025 02:04 Відповісти
другий куплет пісні "Я"
17.08.2025 02:07 Відповісти
Тайвань напрягся…
17.08.2025 02:13 Відповісти
Марс ніколи не нападе на Землю поки я буду президентом , про це мені сказав мій психіатр але це секрет добавив трамп
17.08.2025 02:14 Відповісти
 
 