ПВО ликвидировала 40 вражеских БПЛА из 60, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
Ночью российские войска атаковали 60 беспилотниками и баллистической ракетой Искандер-М.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.
