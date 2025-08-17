РУС
ПВО ликвидировала 40 вражеских БПЛА из 60, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака шахидов 17 августа

Ночью российские войска атаковали 60 беспилотниками и баллистической ракетой Искандер-М.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракеты и 20 БПЛА на 12 локациях в прифронтовых районах Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия запустила ударные дроны по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

Сколько беспилотников сбила ПВО

