ППО ліквідувала 40 ворожих БпЛА з 60, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 17 серпня

Уночі російські війська атакували 60 безпілотниками та балістичною ракетою Іскандер-М. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Скільки безпілотників збила ППО

Автор: 

безпілотник (4711) ППО (3470) Повітряні сили (2945)
