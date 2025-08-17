РУС
Завтра представим план действий правительства, - Свириденко

Свириденко о плане действий правительства

Завтра, 18 августа, будет представлен план действий Правительства - комплексная программа с конкретными мерами и целями.

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность. Все, что делаем, направлено на поддержку украинцев", - говорится в сообщении.

Кабмин (14093) Свириденко Юлия (204)
Чудовий свіжий план кожен день є у зеленського.
17.08.2025 13:04 Ответить
План уряду - дозволити монополістам і далі грабувати людей та отримувати мільярдні хабарі. видно по цінам на ліки,
17.08.2025 13:06 Ответить
Президент обіцяв українцям знижку на ліки в 30%.
От вони і отримали знижку на ліки.
17.08.2025 13:13 Ответить
Блаблабла,імітація діяльності,ригозелені тільки гроші можуть у турборежимі красти.
17.08.2025 13:06 Ответить
комплексну програму з конкретними заходами та цілями

А буде як завжди: єдність, справедливість, незламність, чесність, відкритість, зміцнення, розвиток, оборона, стабільність, безпека бла-бла-бла.
17.08.2025 13:08 Ответить
План уряду залежить від допомоги Заходу
17.08.2025 13:12 Ответить
нудота
17.08.2025 13:17 Ответить
 
 