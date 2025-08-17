234 7
Завтра представим план действий правительства, - Свириденко
Завтра, 18 августа, будет представлен план действий Правительства - комплексная программа с конкретными мерами и целями.
Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"Наши приоритеты неизменны: укрепление сил обороны, развитие производства оружия, социальная поддержка и программы для ветеранов, помощь прифронтовым регионам и ВПЛ, стабильная экономическая политика, восстановление и энергетическая безопасность. Все, что делаем, направлено на поддержку украинцев", - говорится в сообщении.
От вони і отримали знижку на ліки.
А буде як завжди: єдність, справедливість, незламність, чесність, відкритість, зміцнення, розвиток, оборона, стабільність, безпека бла-бла-бла.