Завтра презентуємо план дій Уряду, - Свириденко

Завтра, 18 серпня, буде презентовано план дій Уряду - комплексну програму з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека. Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців", - йдеться в повідмоленні.

