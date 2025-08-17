УКР
Новини Новий Кабмін
1 084 19

Завтра презентуємо план дій Уряду, - Свириденко

Свириденко про план дій Уряду

Завтра, 18 серпня, буде презентовано план дій Уряду - комплексну програму з конкретними заходами та цілями.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.

"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека. Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців", - йдеться в повідмоленні.

Кабмін (14306) Свириденко Юлія (445)
Топ коментарі
+10
Чудовий свіжий план кожен день є у зеленського.
17.08.2025 13:04 Відповісти
17.08.2025 13:04 Відповісти
+7
Блаблабла,імітація діяльності,ригозелені тільки гроші можуть у турборежимі красти.
17.08.2025 13:06 Відповісти
17.08.2025 13:06 Відповісти
+5
і ця су ка плани малює бл ..дь! ЗА попередні плани ваші галімі де ЗВІТИ? Ваші ЗЕлені тварі плани грабувати країну
17.08.2025 13:18 Відповісти
17.08.2025 13:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Чудовий свіжий план кожен день є у зеленського.
17.08.2025 13:04 Відповісти
17.08.2025 13:04 Відповісти
План уряду - дозволити монополістам і далі грабувати людей та отримувати мільярдні хабарі. видно по цінам на ліки,
17.08.2025 13:06 Відповісти
17.08.2025 13:06 Відповісти
Президент обіцяв українцям знижку на ліки в 30%.
От вони і отримали знижку на ліки.
17.08.2025 13:13 Відповісти
17.08.2025 13:13 Відповісти
Блаблабла,імітація діяльності,ригозелені тільки гроші можуть у турборежимі красти.
17.08.2025 13:06 Відповісти
17.08.2025 13:06 Відповісти
комплексну програму з конкретними заходами та цілями

А буде як завжди: єдність, справедливість, незламність, чесність, відкритість, зміцнення, розвиток, оборона, стабільність, безпека бла-бла-бла.
17.08.2025 13:08 Відповісти
17.08.2025 13:08 Відповісти
План уряду залежить від допомоги Заходу
17.08.2025 13:12 Відповісти
17.08.2025 13:12 Відповісти
нудота
17.08.2025 13:17 Відповісти
17.08.2025 13:17 Відповісти
і ця су ка плани малює бл ..дь! ЗА попередні плани ваші галімі де ЗВІТИ? Ваші ЗЕлені тварі плани грабувати країну
17.08.2025 13:18 Відповісти
17.08.2025 13:18 Відповісти
17.08.2025 13:27 Відповісти
17.08.2025 13:27 Відповісти
Кожен новий план робить тільки більш погано простим людям. Ліки та медичні послуги майже недоступні, особливо пенсіонерам. Ціни на їжу це взагалі жах.
17.08.2025 13:32 Відповісти
17.08.2025 13:32 Відповісти
Яка ж таки молодець ця свириденка -- планування планових планів без зупину!
17.08.2025 13:48 Відповісти
17.08.2025 13:48 Відповісти
Чергова корабельна сосна.. Потім послом десь на Кариби. Так, дебільні 73% від 40%, що прийшли на вибори?)))
17.08.2025 13:58 Відповісти
17.08.2025 13:58 Відповісти
кто верит вашим планам, правительству? свора свыней, которые не могут нажраться
17.08.2025 14:04 Відповісти
17.08.2025 14:04 Відповісти
Неплохо бы еще новый учебный план Киевской Школы Экономики представить. Или мадам Свириденко в свободное от работы время там уже лекции не читает и дипломников не консультирует?
17.08.2025 14:05 Відповісти
17.08.2025 14:05 Відповісти
Якесь чмо(вибачте жінки України,у якиж чьоловіки воюють),а це простітутка,яка за великі бабки готова роздвинута ноги.Ну і як цієї с...кі довіряти.
17.08.2025 14:11 Відповісти
17.08.2025 14:11 Відповісти
Сук..., ти краще подивись на ціни в торгівлі, та на рахунки за комуналку. Вона, бл...ь презентує план. Увас один план - лікувальний канабієс у перемішку з кокою.
17.08.2025 14:46 Відповісти
17.08.2025 14:46 Відповісти
Я просто в оху..ном ах.є хто сьогодні при владі в державі. Виродків хоч греблю гати
17.08.2025 14:46 Відповісти
17.08.2025 14:46 Відповісти
Вас зелень плешиву треба пінькаии піздити гнати виганяти курв. Ти на ціни подивися. Тварюкі кончані
17.08.2025 14:50 Відповісти
17.08.2025 14:50 Відповісти
 
 