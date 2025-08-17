1 084 19
Завтра презентуємо план дій Уряду, - Свириденко
Завтра, 18 серпня, буде презентовано план дій Уряду - комплексну програму з конкретними заходами та цілями.
Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко, передає Цензор.НЕТ.
"Наші пріоритети незмінні: зміцнення сил оборони, розвиток виробництва зброї, соціальна підтримка та програми для ветеранів, допомога прифронтовим регіонам і ВПО, стабільна економічна політика, відновлення та енергетична безпека. Усе, що робимо, спрямоване на підтримку українців", - йдеться в повідмоленні.
