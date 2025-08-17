Враг совершил 27 атак на Покровском направлении, 24 из которых отбиты, бои продолжаются в трех локациях, - Генштаб

С начала этих суток на фронте произошло 65 боевых столкновений. Войска РФ больше всего попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций осуществляют на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ относительно ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 17 августа, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности это - Хреновка, Клюсы, Заречье Черниговской области; Середина-Буда, Прогресс, Бачевск, Бобылевка Сумской области. Авиаудару бомбами подверглись Красных Хутор и Ромашково.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения с вражескими войсками. Кроме того, враг нанес 5 авиаударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют определенные успехи на некоторых локациях.

Также читайте: На Покровском направлении враг пытается наступать малыми штурмовыми группами, но все попытки россиян останавливаются еще на подходах, - 25 ОПДБр

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили атаку противника вблизи населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении российские оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районе населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Четыре из семи атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила пять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка и Редкодуб, все атаки остановлены.

Два раза оккупанты безрезультатно пытались продвинуться вперед на Северском направлении, агрессор проявлял активность в районах Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении противник два раза пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенного пункта Александро-Шультине.

Читайте: Силы обороны Украины добились успехов на нескольких направлениях, - Генштаб

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районе Щербиновки и в сторону Плещиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономическое, Новоукраинка, Лисовка, Зверево, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 24 атаки противника, до сих пор бои продолжаются в трех локациях.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Новоданиловка.

На Приднепровском направлении враг четыре раза тщетно пытался приблизиться к нашим защитникам, также нанес авиаудар по району населенного пункта Ольговка.

Читайте: Враг не оставляет попыток войти в Купянск и заблокировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, - ОСГВ "Днепр"

По данным Генштаба, на остальных направлениях - без особых изменений.