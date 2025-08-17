Силы обороны Украины добились успехов на нескольких направлениях, - Генштаб

На нескольких направлениях фронта украинские Силы обороны имеют успехи, в частности, продолжается зачистка населенных пунктов в Донецкой области, уничтожение оккупантов и их техники.

Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"С 4 по 16 августа, в результате совместных действий частей и подразделений Национальной гвардии Украины и Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", в Донецкой области зачищены следующие населенные пункты: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 16 августа, они составляют:

безвозвратные - 910 человек,

санитарные - 335 человек,

плен - 37 человек.

Кроме того, враг потерял значительное количество техники и вооружения. За указанный период уничтожено и повреждено 8 танков российских оккупантов, 6 боевых бронированных машин, 103 единицы авто- и мототехники, одну РСЗО, 18 орудий и 91 БпЛА различных типов.

Также продолжается проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области.

Оккупанты продолжают сдаваться. Подразделения 19-го армейского корпуса, которые действуют в Донецкой области, только за прошедшие сутки взяли в плен 6 российских военнослужащих.

Также на этой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

За прошедшие сутки в результате активных действий на Северо-Слобожанском направлении украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях, в частности в районе Яблоновки Сумской области продвижение составило до 1000 метров.